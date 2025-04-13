ختام رائع لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة



دبي (الاتحاد)



اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي نظّمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في نادي شباب الأهلي، وسط مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية، وتفاعل جماهيري يعكس الشعبية المتنامية للرياضة في الدولة.

وشهد اليوم الختامي من البطولة حضوراً لافتاً لفئتي الشباب A (16–17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، حيث نجح اللاعبون الشباب في لفت الأنظار بمهاراتهم، فيما تميّزت نزالات فئة الكبار بالحماس والندية، حيث قدّم اللاعبون أداءً قوياً ألهب حماس الجماهير.

وأشاد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بنجاح النسخة الثالثة من البطولة، وما شهدته من مشاركة متميزة، واهتمام واسع من مختلف الأندية والأكاديميات.

وقال: «تواكب البطولة رؤية الاتحاد في تطوير قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب وإعداد الأبطال، وتعزيز حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة في المشهد الرياضي المحلي، ويعكس مشاركة هذه الفئات العمرية وتنوعها الحرص على بناء أجيال قادرة على المنافسة على أعلى المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأضاف: «تمثل النسخة الثالثة من البطولة محطة مهمة ضمن أجندة إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي خلال يوليو المقبل».

وقال إيكونيان أندينيت، مدرب في أكاديمية أدما: «فريقنا شارك في منافسات اليوم الأخير بأكثر من 40 لاعباً ولاعبة، وتمثل لنا البطولة أهمية كبيرة، لأنها شهدت مشاركة واسعة من لاعبين مميزين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يمنح لاعبينا فرصة فريدة لاختبار مهاراتهم وتجريب التقنيات والمهارات الجديدة التي تعلموها، إلى جانب إبراز قدرتهم على الفوز وحصد الميداليات، وتعزيز استعداداتهم لخوض البطولات الدولية».

وقال سيف سعود الجنيبي، لاعب أكاديمية أدما في فئة الشباب A وزن الويلتر: «سعيد بالمشاركة في البطولة للمرة الثانية، حيث خسرت في النسخة الماضية بالإخضاع، إلا أنني لم أستسلم وواصلت التدرب وحظيت بدعم كبير من عائلتي ومدربي وزملائي في النادي، ونجحت في الفوز بالمركز الأول، والنزالات جاءت قوية، وأشكر اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على دعمه المتواصل وجهوده في تنظيم أفضل البطولات».