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الرياضة

الشارقة وشباب الأهلي يفوزان بكأس الاتحاد للكاراتيه

الشارقة وشباب الأهلي يفوزان بكأس الاتحاد للكاراتيه
13 ابريل 2025 19:12

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت كأس الاتحاد للكاراتيه «كوميتيه فردي» لفئات الناشئين والناشئات، بصالة الشارقة، بمشاركة 79 لاعباً ولاعبة، يمثلون 11 نادياً ومركزاً، وشهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين وسط أجواء حماسية وتنظيم رائع، وعكست تطور المستوى الفني للأندية، وحرصها على إعداد جيل واعد من الأبطال، بجانب حضور الجماهير وأولياء الأمور ومحبي اللعبة.
حضر حفل الختام، وقام بتتويج الفائزين، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.
وأكد إبراهيم النعيمي أن البطولة تمثل محطة مهمة في «روزنامة» الاتحاد للموسم الحالي، وتمثل فرصة لتقييم الأداء وتطوير المستوى، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين للبطولات الإقليمية والدولية القادمة، وأسفرت منافسات فئة الناشئات، عن شباب الأهلي بالبطولة متصدراً الترتيب برصيد 12 ميدالية «4 ذهبيات، 4 فضيات، 4 برنزيات»، يليه نادي الفجيرة للفنون القتالية محرزاً 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة وله 4 ميداليات «ذهبية، فضية، برونزيتين».
وفي فئة الناشئين، تصدر نادي الشارقة الترتيب بـ 15 ميدالية «5 ذهبيات، 6 فضيات، 4 برونزيات»، يليه كلباء بـ 10 ميداليات «3 ذهبيات، 3 فضيات، 4 برونزيات»، وشباب الأهلي بـ 6 ميداليات «3 ذهبيات، 3 برونزيات».

 

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