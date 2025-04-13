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الرياضة

ضربة لبرشلونة.. بالدي يغيب إلى نهاية الموسم

ضربة لبرشلونة.. بالدي يغيب إلى نهاية الموسم
13 ابريل 2025 19:32

 
إسبانيا (أ ف ب)

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يعاني أليخاندرو بالدي مدافع برشلونة إصابة تعرض لها في فوز فريقه على ليجانيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، وقد يبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم وفقاً للصحافة.
وقال برشلونة في بيان «أكدت الفحوص التي خضع لها لاعب الفريق الأول أليخاندرو بالدي، أنه يعاني إصابة في الجزء البعيد من عضلة الفخذ ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، من دون تحديد مدة غيابه.
ووفقاً للصحافة الإسبانية، فإن الظهير الأيسر الشاب قد يغيب لأسابيع عدة، ما يجعله مهدداً بالغياب عن المواجهات المقبلة المهمة للفريق الكاتالوني، من بينها إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء، ولو أن برشلونة تقدم 4-0 ذهاباً، كما نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد في 26 أبريل.
وخرج بالدي في الدقيقة 41 من مباراة الفوز على ليجانيس 1-0، بسبب الإصابة ودخل جيرارد مارتين بدلاً منه.
خاض 28 مباراة في الدوري هذا الموسم قدم خلالها أربع تمريرات حاسمة، كما شارك في 10 مباريات ضمن دوري الأبطال حيث صنع 3 أهداف أخرى.

الدوري الإسباني
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برشلونة
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