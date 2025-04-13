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الرياضة

أوساسونا يعزز حظوظ البقاء في «الليجا»

أوساسونا يعزز حظوظ البقاء في «الليجا»
13 ابريل 2025 19:34

 
مدريد (أ ف ب) 

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عزز أوساسونا حظوظه في البقاء، وابتعد بتسع نقاط عن أقرب مركز مهدد بالهبوط، بعد فوزه على ضيفه جيرونا 2-1، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح الهداف الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل في الدقيقة 38، وأمّن البديل بابلو إيبانيس الفوز بهدف ثانٍ (79)، قبل أن أن يسجل «البديل» الكولومبي ياسر أسبيريا هدفاً لجيرونا (96).
ورفع أوساسونا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق تسع نقاط عن لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر الذي يؤدي إلى الهبوط.
بهذا الفوز، استعاد الفريق نغمة الانتصارات، وحقق فوزه الأول بعد تسع مباريات، إذ يعود فوزه الأخير قبل اليوم إلى الثاني من فبراير على ريال سوسيداد 2-1.
في المقابل، تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر، وبقي في خطر، إثر تلقيه الخسارة الثالثة تواليا، في سلسلة من تسع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

الدوري الإسباني
الليجا
أوساسونا
جيرونا
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