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الرياضة

«أنكورا بنسالي» يتوج بلقب «الأساتذة للبولو»

«أنكورا بنسالي» يتوج بلقب «الأساتذة للبولو»
13 ابريل 2025 19:38

 
دبي (وام)

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توج فريق «أنكورا بنسالي» بطلاً لبطولة الأساتذة 2025 للبولو، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بهانديكاب 6 جول، بعد فوزه في المباراة الختامية على «مونت لوفتوس» 8.5 مقابل 4 أهداف، في البطولة التي اختتمت منافساتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.
وحل فريق الحبتور في المركز الثاني ضمن الترتيب العام للبطولة التي أقيمت بنظام الدوري من دورين، بحيث تتكون كل مباراة من شوطين.
ونجح فريق «أنكورا بنسالي» في حسم اللقب بعد تفوقه ذهاباً وإياباً على فريقي «الحبتور» و«مونت لوفتوس»، ليؤكد أفضليته في هذه النسخة من البطولة.
وتُعد بطولة الأساتذة المحطة قبل الأخيرة في سلسلة كأس دبي الذهبية 2025، على أن تُختتم المنافسات يوم 19 أبريل الجاري، بإقامة بطولة كأس دبي.

الإمارات
كأس دبي الذهبية
دبي
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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