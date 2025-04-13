6 نقاط تفصل ليفربول عن لقب «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



خطا ليفربول خطوة إضافية نحو التتويج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بعد فوزه على وستهام 2-1، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

وسجل الكولومبي لويس دياز (18) والهولندي فيرجيل فان دايك (89) هدفي ليفربول، والأسكتلندي أندي روبرتسون (86 خطأ في مرماه) هدف وستهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة، بفارق 13 نقطة عن منافسه المباشر أرسنال الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه برنتفورد 1-1.

وتتبقى ست مراحل حتى نهاية الموسم، ويحتاج ليفربول إلى فوزين، ليحرز اللقب العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

وحظي النجم المصري محمد صلاح بترحيب كبير من أنصار ليفربول لدى إعلان اسمه قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد تأكيد ناديه تجديد عقده لسنتين إضافيتين.

كما وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح شهداء مأساة هيلزبره التي ذهب ضحيتها 97 خلال مباراة ليفربول ضد نوتنجهام في نصف نهائي كأس إنجلترا في 15 أبريل عام 1989.

وجاءت أولى الفرص لليفربول بتسديدة من المدافع الأيرلندي الشمالي كونور برادلي من على مشارف المنطقة مرت قريبة من القائم الأيمن (13)، وحاول كورتيس جونز من أمام منطقة الجزاء أيضاً، لكن تسديدته كانت سهلة بين يدي الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (14).

ومن هجمة بدأت من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وصلت الكرة إلى صلاح الذي لعبها نحو دياز غير المراقب، تابعها في الشباك مفتتحاً التسجيل (18).

وكاد وستهام يعادل بسرعة، حين خرج أليسون من مرماه بهدف قطع هجمة، لكن الكرة وصلت إلى الغاني محمد قدوس لعبها ببراعة نحو المرمى، لكنها ارتطمت بالعارضة (22).

وكان صلاح قريباً من تقديم تمريرة حاسمة ثانية، حين لعب الكرة إلى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي توغّل بين الدفاع، وسدد لكن أريولا أبعد كرته (33).

وسنحت فرصة لمدافع وستهام اليوناني كونستاتينوس مافروبولوس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بكرة رأسية مرت فوق العارضة بقليل.

وتخلى وستهام عن حذره في الشوط الثاني، واستغل هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى قائده جارود بوين الذي انفرد بأليسون، لكن الأخير كان لمحاولته بالمرصاد (67).

وبعد محاولات عدة نجح الفريق اللندني في إدراك التعادل، عندما مرر أرون وان بيساكا كرة عرضية، حاول قائد ليفربول فان دايك إبعادها، لكنها اصطدمت بقدم زميله الأسكتلندي أندرو روبرتسون فحولها الاخير بالخطأ داخل الشباك (86).

بيد أن فان دايك عوض الخطأ المشترك بينه وبين روبرتسون بتسجيله هدف الفوز مستغلاً ركلة ركنية لماك أليسنر تابعها برأسه داخل الشباك (89).

وأهدر تشيلسي نقطتين ثمينتين في الصراع على أحد المراكز الخمسة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال بتعادله على أرضه مع إيبسويتش تاون المتواضع 2-2.

وتقدم الضيوف بهدفين سجلهما البارغوياني خوليو انسيسو (19) وبن جونسون (31)، ورد تشلسي بهدفين لأكسل توانزيبي (46 خطأ في مرمى فريقه) وجايدون سانشو (80).

وتراجع تشيلسي إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة، متفوقاً على أستون فيلا بفارق الأهداف، كما أنه قد يفقد مركزاً أيضاً، في حال فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد.

وتغلب ولفرهامبتون على ضيفه توتنهام 4-2. سجل للفائز الجزائري ريان آيت نوري (2) ومدافع توتنهام جيد سبنس خطأ في مرماه (38) والدنماركي يورجن ستراند لارسن (64) والبرازيلي ماتيوس كونيا (86)، وللخاسر الفرنسي ماتيس تبل (59) والبرازيلي ريشارليسون (85).