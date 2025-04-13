صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «البريميرليج»



ليفربول (رويترز)



واصل ليفربول مسيرته نحو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية بتغلبه 2-1 على وستهام يونايتد، بعد أن حطم محمد صلاح الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة في التهديف في موسم واحد، وسجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وسجل وستهام التعادل في الدقيقة 86، بعدما افتتح لويس دياز التسجيل، لكن القائد فان دايك سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 بضربة رأس، ليصبح ليفربول على بُعد فوزين فقط من حسم اللقب.

وبعد بداية قوية من ليفربول، لعب صلاح تمريرة عرضية حولها لويس دياز إلى داخل المرمى من مسافة قريبة.

كانت هذه المساهمة التهديفية رقم 45 للاعب المصري في الدوري هذا الموسم بواقع 27 هدفاً، و18 تمريرة حاسمة، وهو رقم قياسي في موسم مؤلف من 38 مباراة.