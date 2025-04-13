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الرياضة

بريمن يقلب الطاولة على شتوتجارت

بريمن يقلب الطاولة على شتوتجارت
13 ابريل 2025 20:50

 
برلين (أ ف ب) 

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سجل المهاجم الدولي الأسكتلندي أوليفر بوركي «ثنائية»، وقاد فريقه فيردر بريمن إلى قلب الطاولة على مضيفه شتوتجارت «المنقوص»، وتحقيق فوز ثمين 2-1 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وسجل بوركي ثنائيته في الدقيقتين 32 و90، بعدما تقدم شتوتجارت بهدف لمدافعه السويسري ليونيداس ستيرجيو (19).
ولعب شتوتجارت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65، إثر طرد مهاجمه وبريمن السابق الدولي فولتماد لتلقيه إنذارين في مدى 16 دقيقة.
ورفع بوركي الذي خاض 13 مباراة دولية مع أسكتلندا منذ ظهوره الأول في عام 2016، رصيده إلى ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له مع بريمن.
وهذه هي الخسارة الخامسة على التوالي لشتوتجارت، وصيف بطل الموسم الماضي، على أرضه، وتراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا.
وتأهل شتوتجارت إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا، وسيتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بغض النظر عن مركزه في الدوري، إذا فاز على أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة في برلين في 24 مايو المقبل.
في المقابل، حقق بريمن فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة، وارتقى إلى المركز التاسع برصيد 42 نقطة، مقلصاً الفارق إلى ثلاث نقاط عن المراكز الأوروبية، في سعيه للعودة إلى المنافسات القارية لأول مرة منذ عام 2011.

الدوري الألماني
البوندسليجا
فيردر بريمن
شتوتجارت
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