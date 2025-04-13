ريال مدريد ينجو من مأزق طرد مبابي!



فيتوريا-جاستيز (رويترز)



حقق ريال مدريد بعشرة لاعبين فوزاً صعباً 1-صفر على ديبورتيفو ألافيس المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد طرد كيليان مبابي في نهاية الشوط الأول إثر تدخل متهور.

وسجل إدواردو كامافينجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما أُلغي هدف سابق أحرزه راؤول أسينسيو، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتسبب تدخل مبابي العنيف على أنطونيو بلانكو، لاعب وسط ألافيس، في طرده قبل نهاية الشوط الأول، لكن عدد اللاعبين في كلا الفريقين تساوى خلال الشوط الثاني بعد تعرض مانو سانشيز للطرد عقب ارتكابه خطأ مماثلاً ضد فينيسيوس جونيور.

ويملك ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، 66 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي تغلب على ليجانيس 1-صفر، فيما يحتل ألافيس المركز 17 برصيد 30 نقطة.