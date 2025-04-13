الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بياستري بطل «جائزة البحرين»

بياستري بطل «جائزة البحرين»
13 ابريل 2025 20:59

 
الصخير(رويترز)

أخبار ذات صلة
شوماخر.. «سباق ضد الخرف»!
بياستري أول المنطلقين في جائزة البحرين


فاز الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين بجائزة البحرين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بعدما انطلق من المركز الأول، ليقلص الفارق الذي يفصله خلف لاندو نوريس زميله في الفريق متصدر الترتيب العام إلى ثلاث نقاط.
وقبل السباق كان بياستري في المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 13 نقطة خلف نوريس، الذي انطلق من المركز السادس.
وحل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثاني بفارق 15.599 ثانية خلف بياستري، بينما جاء نوريس في المركز الثالث، وشارل لوكلير سائق فيراري رابعاً وزميله لويس هاميلتون في المركز الخامس.
وكان هذا أول انتصار يحققه مكلارين في البحرين، موطن ملاك حصة الأغلبية في الفريق. 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
البحرين
مكلارين
لويس هاميلتون
آخر الأخبار
محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي
اليوم 21:47
نيوكاسل يستعرض أمام مانشستر يونايتد بـ «رباعية»
الرياضة
نيوكاسل يستعرض أمام مانشستر يونايتد بـ «رباعية»
اليوم 21:41
أوليجي نجيما يحتفل بانتخابه رئيسا للغابون
الأخبار العالمية
انتخاب أوليجي نجيما رئيسا للغابون
اليوم 21:28
القمة العالمية للعدالة والحب والسلام تختتم في دبي بإعلان ميثاق
القمة العالمية للعدالة والحب والسلام تختتم في دبي بإعلان ميثاق
اليوم 21:14
بياستري بطل «جائزة البحرين»
الرياضة
بياستري بطل «جائزة البحرين»
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©