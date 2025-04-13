بياستري بطل «جائزة البحرين»



الصخير(رويترز)



فاز الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين بجائزة البحرين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بعدما انطلق من المركز الأول، ليقلص الفارق الذي يفصله خلف لاندو نوريس زميله في الفريق متصدر الترتيب العام إلى ثلاث نقاط.

وقبل السباق كان بياستري في المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 13 نقطة خلف نوريس، الذي انطلق من المركز السادس.

وحل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثاني بفارق 15.599 ثانية خلف بياستري، بينما جاء نوريس في المركز الثالث، وشارل لوكلير سائق فيراري رابعاً وزميله لويس هاميلتون في المركز الخامس.

وكان هذا أول انتصار يحققه مكلارين في البحرين، موطن ملاك حصة الأغلبية في الفريق.