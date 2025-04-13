نيوكاسل يستعرض أمام مانشستر يونايتد بـ «رباعية»



لندن (د ب أ)



أنعش نيوكاسل يونايتد آماله في اقتناص أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 4-1 على ضيفه مانشستر يونايتد، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل عن طريق نجمه الإيطالي ساندرز تونالي في الدقيقة 24، لكن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو منح التعادل لمانشستر يونايتد، الذي خاض اللقاء بدون حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا، في الدقيقة 37.

وأعاد هارفي بارنيس التقدم لنيوكاسل، بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 49 و74 على الترتيب، فيما أحرز البرازيلي برونو جيمارايش الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وبات هذا هو أضخم انتصار لنيوكاسل على مانشستر يونايتد في سجل مواجهاتهما، منذ فوز الفريق الملقب بـ«الماكبايث» 5 - صفر على الفريق الأحمر في أكتوبر 1996 ببطولة الدوري، على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي استضاف لقاء اليوم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الـ17 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 56 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، ونقطتين أمام تشيلسي، الذي يحتل المركز السادس.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الأثقل في البطولة هذا الموسم، عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المسابقة، سوف تكون مؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.