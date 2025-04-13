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الرياضة

نجم مانشستر سيتي لن يفقد «شغف الانتصارات»

نجم مانشستر سيتي لن يفقد «شغف الانتصارات»
13 ابريل 2025 23:23

 
لندن (د ب أ)

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أكد البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، أنه لن يفقد شغفه بتحقيق الانتصارات، في إطار سعيه لإنهاء مسيرته مع النادي الإنجليزي بشكل رائع.
واستعاد دي بروين بريقه يوم السبت الماضي، عندما قاد فريقه لقلب تأخره بهدفين إلى الفوز 5-2 على كريستال بالاس في ملعب الاتحاد.
أحرز صانع الألعاب البلجيكي هدف التعادل لفريقه من ركلة حرة رائعة، وأسهم في الهدفين الثاني والثالث، ليقود فريقه لفوز يعزز آماله في إنهاء الموسم ضمن الخمسة الأوائل بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكانت هذه المباراة هي الأولى لبروين على ملعب فريقه منذ إعلانه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري، وأكد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أن مسيرته في الملاعب لم تنته بعد.
وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أشعر أنني بحالة جيدة خلال الأسابيع الستة الماضية، لذا أنا سعيد للغاية، فأنا جاهز، ومهمتي هي تقديم أداء جيد ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات».
وأضاف «كنا بحاجة إلى المزيد من الحماس، وحاولت أن أقدم القليل للفريق، وتقديم المزيد أمر وارد، ونعلم أنه بإمكاننا صنع الفرص، وأنا شخص تنافسي ولا أحب الخسارة». وأبقى مانشستر سيتي بهذا الفوز الضغط على منافسيه تشيلسي ونيوكاسل في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وقال دي بروين «هدفنا هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن لن يأتي منحة من أحد، لذا علينا أن نؤدي بشكل قوي، ونتمنى أن نواصل ذلك».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
كيفن دي بروين
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