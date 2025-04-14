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الرياضة

تعرف على موعد «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد بالتوقيت المحلي

تعرف على موعد «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد بالتوقيت المحلي
14 ابريل 2025 09:04

مراد المصري (أبوظبي)

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اعتمدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد وتوقيت انطلاق مباراة «الكلاسيكو» في الدوري بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها 11 مايو المقبل، وذلك في الساعة 18:15 بتوقيت أبوظبي.
وتنطلق المباراة في الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي في إسبانيا، وهو ذات التوقيت في القاهرة، والساعة 17:15 في أغلب بقية الدول العربية بتوقيت مكة المكرمة وعمّان وبيروت وبغداد ودمشق والقدس والدوحة والمنامة.
وتقام المباراة في الجولة 35 من «الليجا» على الملعب الأولمبي في مدينة برشلونة، وستكون حاسمة بشكل كبير في تحديد هوية بطل الموسم الحالي، وتأتي بعد نحو أسبوعين من المباراة النهائي لكأس ملك إسبانيا، التي تجمع بين الفريقين أيضاً في 27 أبريل الجاري.

 

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
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