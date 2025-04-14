اللوائح تحدد مصير مشاركة مبابي في «كلاسيكو الكأس»



مراد المصري (أبوظبي)



يترقب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتحديد مصير مشاركته في لقاء «الكلاسيكو» ضد برشلونة 27 أبريل الجاري في نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري.

ورغم أن نهائي الكأس يقام بعد 3 مباريات، فإن اللوائح تشير إلى أن حصول مبابي على إيقاف 3 مباريات يعني مشاركته في نهائي الكأس، على أن يتم تطبيق العقوبة على مباريات الدوري فقط، أما في حال إيقافه 4 مباريات أو أكثر، فإن ذلك يعني غيابه عن جميع المباريات في المسابقات الوطنية في إسبانيا، وبالتالي عدم مشاركته في «كلاسيكو» الكأس.

على صعيد آخر، أكد أنطونيو بلانكو، لاعب ديبورتيفو ألافيس الذي تلقى بسببه مبابي لاعب ريال مدريد، بطاقة حمراء مباشرة، بسبب التدخل العنيف عليه، أن الفرنسي اعتذر منه على تصرفه.

وقال اللاعب في نهاية المباراة التي خسرها ألافيس بنتيجة 0-1 أمام ريال مدريد: «لقد كان تدخلًا عنيفًا، لكنه اعتذر، وهذا هو الأهم».

فيما دافع دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد لريال مدريد، عن مبابي، وقال: «كيليان ليس الفتى العنيف، وطلب الصفح عما حدث».

وأكد ديفيد أنشيلوتي، الذي تولى تدريب ريال مدريد خلفا لوالده كارلو في «مينديزوروزا»، أن مبابي اعتذر لأنتونيو بلانكو: «كيليان مبابي ليس الفتى العنيف وطلب الصفح».