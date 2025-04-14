الإثنين 14 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اللوائح تحدد مصير مشاركة مبابي في «كلاسيكو الكأس»

اللوائح تحدد مصير مشاركة مبابي في «كلاسيكو الكأس»
14 ابريل 2025 09:25

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تعرف على موعد «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد بالتوقيت المحلي
ريال مدريد ينجو من مأزق طرد مبابي!


يترقب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتحديد مصير مشاركته في لقاء «الكلاسيكو» ضد برشلونة 27 أبريل الجاري في نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري.
ورغم أن نهائي الكأس يقام بعد 3 مباريات، فإن اللوائح تشير إلى أن حصول مبابي على إيقاف 3 مباريات يعني مشاركته في نهائي الكأس، على أن يتم تطبيق العقوبة على مباريات الدوري فقط، أما في حال إيقافه 4 مباريات أو أكثر، فإن ذلك يعني غيابه عن جميع المباريات في المسابقات الوطنية في إسبانيا، وبالتالي عدم مشاركته في «كلاسيكو» الكأس.
على صعيد آخر، أكد أنطونيو بلانكو، لاعب ديبورتيفو ألافيس الذي تلقى بسببه مبابي لاعب ريال مدريد، بطاقة حمراء مباشرة، بسبب التدخل العنيف عليه، أن الفرنسي اعتذر منه على تصرفه.
وقال اللاعب في نهاية المباراة التي خسرها ألافيس بنتيجة 0-1 أمام ريال مدريد: «لقد كان تدخلًا عنيفًا، لكنه اعتذر، وهذا هو الأهم».
فيما دافع دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد لريال مدريد، عن مبابي، وقال: «كيليان ليس الفتى العنيف، وطلب الصفح عما حدث».
وأكد ديفيد أنشيلوتي، الذي تولى تدريب ريال مدريد خلفا لوالده كارلو في «مينديزوروزا»، أن مبابي اعتذر لأنتونيو بلانكو: «كيليان مبابي ليس الفتى العنيف وطلب الصفح».

 

الدوري الإسباني
الليجا
كأس إسبانيا
ريال مدريد
برشلونة
كيليان مبابي
كارلو أنشيلوتي
آخر الأخبار
إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد E311
علوم الدار
إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد E311
اليوم 11:10
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان سلمها مبعوث الإمارات الخاص
علوم الدار
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان سلمها مبعوث الإمارات الخاص
اليوم 11:06
سيناريو تتويج الاتحاد بلقب الدوري في السعودية
الرياضة
سيناريو تتويج الاتحاد بلقب الدوري في السعودية
اليوم 11:00
مدرب ليفربول يبدأ الاحتفال بـ «البريميرليج»!
الرياضة
مدرب ليفربول يبدأ الاحتفال بـ «البريميرليج»!
اليوم 10:57
سلوت يتخطى دالجليش وفاجان وكلوب مع ليفربول
الرياضة
سلوت يتخطى دالجليش وفاجان وكلوب مع ليفربول
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©