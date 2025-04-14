الإثنين 14 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت يتخطى دالجليش وفاجان وكلوب مع ليفربول

سلوت يتخطى دالجليش وفاجان وكلوب مع ليفربول
14 ابريل 2025 10:32

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مدرب ليفربول يبدأ الاحتفال بـ «البريميرليج»!
مدرب تشيلسي يطالب بالمزيد من الشراسة!

أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر منصة «إكس»، عن رقم قياسي جديد لمدرب الفريق أرني سلوت، بالوصول إلى 36 انتصاراً خلال أول 50 مباراة تحت قيادته، وذلك بعد الفوز الأخير على وستهام 2-1، في الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي. 
وبهذا الرقم، تجاوز سلوت أساطير سبقوه من المدربين في تاريخ «الريدز»، مثل دالجليش وجوي فاجان، حيث حقق كل منهما 29 انتصاراً فقط في أول 50 مباراة، وكذلك يورجن كلوب، الذي حقق 23 فوزاً في الفترة ذاتها.
ورغم أن مسيرة أرني سلوت لا تزال في البداية مع ليفربول، لكنه نجح بالفعل في تحقيق إنجاز تاريخي وضعه فوق أساطير التدريب في النادي، حتى قبل أن يتوج باللقب هذا الموسم.
ويقترب سلوت من قيادة «الريدز» نحو أول تتويج له بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بالانفراد بالصدارة بفارق 13 نقطة عن أرسنال أقرب منافسيه، قبل 6 مراحل من النهاية، ويكفي لليفربول حصد 6 نقاط فقط من مبارياته المقبلة لضمان التتويج رسمياً.

ليفربول
أرني سلوت
يورجن كلوب
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد E311
علوم الدار
إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد E311
اليوم 11:10
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان سلمها مبعوث الإمارات الخاص
علوم الدار
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان سلمها مبعوث الإمارات الخاص
اليوم 11:06
سيناريو تتويج الاتحاد بلقب الدوري في السعودية
الرياضة
سيناريو تتويج الاتحاد بلقب الدوري في السعودية
اليوم 11:00
مدرب ليفربول يبدأ الاحتفال بـ «البريميرليج»!
الرياضة
مدرب ليفربول يبدأ الاحتفال بـ «البريميرليج»!
اليوم 10:57
سلوت يتخطى دالجليش وفاجان وكلوب مع ليفربول
الرياضة
سلوت يتخطى دالجليش وفاجان وكلوب مع ليفربول
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©