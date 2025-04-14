سلوت يتخطى دالجليش وفاجان وكلوب مع ليفربول

علي معالي (أبوظبي)

أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر منصة «إكس»، عن رقم قياسي جديد لمدرب الفريق أرني سلوت، بالوصول إلى 36 انتصاراً خلال أول 50 مباراة تحت قيادته، وذلك بعد الفوز الأخير على وستهام 2-1، في الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الرقم، تجاوز سلوت أساطير سبقوه من المدربين في تاريخ «الريدز»، مثل دالجليش وجوي فاجان، حيث حقق كل منهما 29 انتصاراً فقط في أول 50 مباراة، وكذلك يورجن كلوب، الذي حقق 23 فوزاً في الفترة ذاتها.

ورغم أن مسيرة أرني سلوت لا تزال في البداية مع ليفربول، لكنه نجح بالفعل في تحقيق إنجاز تاريخي وضعه فوق أساطير التدريب في النادي، حتى قبل أن يتوج باللقب هذا الموسم.

ويقترب سلوت من قيادة «الريدز» نحو أول تتويج له بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بالانفراد بالصدارة بفارق 13 نقطة عن أرسنال أقرب منافسيه، قبل 6 مراحل من النهاية، ويكفي لليفربول حصد 6 نقاط فقط من مبارياته المقبلة لضمان التتويج رسمياً.