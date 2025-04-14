مدرب ليفربول يبدأ الاحتفال بـ «البريميرليج»!

لندن (د ب أ)



بدأ أرني سلوت، مدرب ليفربول، الاحتفال بالتتويج الوشيك بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد الفوز 2-1 على وستهام يونايتد، حيث بات فريقه على بُعد انتصارين فقط من حسم اللقب رسمياً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سلوت حقق 36 فوزاً في أول 50 مباراة له مع الفريق، ليتفوق بفارق سبعة انتصارات عن أفضل معدل خلال العدد نفسه من المباريات الذي حققه الثنائي جو فاجان والسير كيني دالجليش.

وقال سلوت عقب اللقاء «أشعر بارتياح كبير، كان أليسون يقظاً في حرمان المنافس من تسجيل أي هدف مبكر، وفي الشوط الثاني أتيح لهم عدد من الفرص لإدراك التعادل بنتيجة 1-1».

وأضاف المدرب الهولندي «بعد هدف وستهام، ووفقاً لأحداث الشوط الثاني، شعرنا أننا كنا نتوقع تسجيل المزيد من الأهداف، لكن جماهيرنا ولاعبينا فكروا بشكل مختلف». وقال «بمجرد أن سجلوا التعادل، بدأنا اللعب والضغط من جديد، وكان جمهورنا يطلق الصيحات المدوية في هذه اللحظات».

وأوضح مدرب ليفربول «تصدينا لركلة ثابتة مهمة للغاية في لحظة حاسمة، والكرات الثابتة مهمة للغاية في الكرة الحديثة».

وأزعج محمد صلاح نجم ليفربول، منافسه أولي سكيلز لاعب وستهام، كثيراً وذلك قبل استبدال اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً بعد مرور ما يقرب من ساعة من زمن المباراة.

من جانبه، قال جراهام بوتر، مدرب ويستهام «كان درساً رائعاً لهذا اللاعب الشاب، واجه أفضل لاعب في العالم على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة، لذا كان هذا درساً مهماً بالنسبة له ليكتسب الخبرات».