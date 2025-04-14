سيناريو تتويج الاتحاد بلقب الدوري في السعودية



علي معالي (أبوظبي)



يسير الاتحاد بخطى ثابتة إلى التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد اتساع الفارق مع الهلال «الوصيف» إلى7 نقاط، قبل 7 جولات من نهاية الموسم، وفي الوقت نفسه تقلصت حظوظ «الأزرق» في الحفاظ على «الدرع»، ويملك الاتحاد «المتصدر» 65 نقطة، مقابل 58 نقطة للهلال، ولم يعرف الاتحاد الخسارة في آخر 10 مباريات في الدوري، وهو ما يوضح أنه بالفعل يخطط ويرسم الطريق لحصد اللقب للمرة الثالثة في «الاحتراف» بعد موسمي 2022-2023 و2008-2009.

ولا يمكن استبعاد النصر «الثالث» من المنافسة بعد أن قلص الفارق مع الهلال إلى «نقطة»، و«8 نقاط» مع الاتحاد الذي يملك الفرصة الأكبر للتتويج إذا جمع 14 نقطة في الجولات المتبقية، من دون انتظار نتائج الهلال أو النصر.

ومواجهات الاتحاد المقبلة لن تكون سهلة، حيث يلتقي الفتح في الأحساء، ويستقبل الاتفاق على ملعبه، ويخرج لمواجهة النصر، ويستضيف الفيحاء، ثم يلعب مباراتين خارج ملعبه مع الرائد والشباب، قبل أن يستقبل ضمك في آخر مباراة بجدة.