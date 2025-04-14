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الرياضة

ماكلروي ينضم إلى قائمة «الأساطير الستة» في الجولف

ماكلروي ينضم إلى قائمة «الأساطير الستة» في الجولف
14 ابريل 2025 11:49

دبي (الاتحاد)

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اعتلى روري ماكلروي صدارة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للجولف، بعد انتصار تاريخي، عندما حقق لقب بطولة «الماسترز»، التي أقيمت بنادي أوجوستا الوطني في جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية، لينضم إلى قائمة مكونة من 6 أساطير فقط نجحوا في الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى في رياضة الجولف.
وحصد ماكلروي اللقب، بعد التفوق في جولة فاصلة على جاستن روز، عقب تعادلهما برصيد 11 ضربة تحت المعدل في نهاية الجولات الأربع، وفور تسجيله ضربة الفوز، انهار الأيرلندي الشمالي بينما كانت دموعه تنهمر، بعدما حالفه التوفيق في 16 مشاركة سابقة في مسيرته، وفي هذه المرة نجح في رفع كأس النسخة الـ 89، وارتداء «الجاكيت الأخضر» الشهير.
وعلى مدار تاريخ رياضة الجولف يوجد 6 لاعبين فقط نجحوا في الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى، وهي، الماسترز، وبي جي أيه، وأميركا المفتوحة، والبطولة المفتوحة في بريطانيا، وهم تايجر وودز، وجاري بلاير، وجين سارازين، وبين هوجان، وجاك نيكولاس، وروري ماكلروي.
وكسب ماكلروي 1665 نقطة بفضل هذا اللقب الكبير، ليتقدم إلى صدارة «التصنيف إلى دبي» بإجمالي 2034، علماً بأنه حامل لقب «السباق إلى دبي» في آخر ثلاث سنوات على التوالي، والفائز ست مرات به، في أعوام: 2012، 2014، 2015، 2022، 2023 و2024.
ولطالما ارتبطت مسيرة نجاحات ماكلروي مع دبي، وهو الذي حقق أول ألقابه في مسيرته الاحترافية في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» في عام 2009، لينطلق بعدها دون توقف، واختار المصنف الأول عالمياً في أكثر من 100 أسبوع، دبي وجهة له لخوض التدريبات والتحضيرات، وهو يحرص على المشاركة في البطولات التي تقام في الإمارات.
وعلق ماكلروي، الذي أصبح أول لاعب ينجح من الفوز بالبطولات الأربع الكبرى منذ تايجر وودز في عام 2000، قائلاً: «لطالما حلمت بتلك اللحظة، مشاهدة تايجر وودز هنا عام 1997، أعتقد أن ذلك ألهم الكثيرين من جيلي ليرغبوا في السير على خطاه، إنه أفضل يوم في مسيرتي كلاعب جولف، أنا فخور جداً بما حققته وأنني لم أستسلم أبداً».
وتتواصل منافسات الموسم الحالي من جولة «دي بي ورلد»، وسط تنافس كبير للتواجد في المراكز السبعين الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الخمسين الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

روري ماكلروي
الجولف
السباق إلى دبي
دي بي ورلد
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