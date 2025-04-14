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الرياضة

ماجد سالم: فخورون بما حققناه.. وعيون «أبيض الناشئين» على المونديال

ماجد سالم: فخورون بما حققناه.. وعيون «أبيض الناشئين» على المونديال
14 ابريل 2025 13:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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«أبيض الناشئين» يودع كأس آسيا أمام أوزبكستان

جدد ماجد سالم، المدرب الوطني لمنتخب الناشئين، التأكيد على أن «الأبيض» حقق هدفه بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً (قطر 2025)، رغم خروجه من نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في السعودية، بالخسارة أمام أوزبكستان 1-3، في مباراة ربع النهائي التي أُقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وأقر سالم، في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأن تأخر المنتخب بثلاثية نظيفة في الشوط الأول صعّب من مهمة «أبيض الناشئين» في العودة إلى المباراة، رغم تقليص الفارق بهدف محمد بطي من ركلة حرة سددها بقدمه اليسرى في الدقيقة 67.
وقال سالم: «لعبنا في مجموعة صعبة ضمّت اليابان وأستراليا وفيتنام، ونجحنا في التأهل إلى ربع النهائي، وتمكّنا من تحقيق هدفنا الرئيسي ببلوغ كأس العالم تحت 17 سنة».
 وأضاف: «كنا نطمح للمضي قدماً في البطولة القارية والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، لكننا افتقدنا في مباراة أوزبكستان إلى لاعبين مؤثرين، أبرزهم عبدالله راشد، لاعب الوسط وقائد المنتخب، بسبب الإصابة».
وختم: «فخور بجميع لاعبي المنتخب، وسنبدأ من الآن الاستعداد لكأس العالم 2025».
من جانبه، أشاد إسلامبيك إسماعيلوف، مدرب منتخب أوزبكستان، بأداء فريقه، لكنه أبدى شيئاً من الاستغراب لعدم تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وقال: «طالبت اللاعبين بين الشوطين بمواصلة الضغط ومحاولة تعزيز النتيجة، وأعتقد أنهم بذلوا أقصى ما لديهم، لكن الفوز بنتيجة أكبر لم يُكتب لنا، ومع ذلك أنا سعيد بالأداء وتطبيق أسلوب الضغط العالي على المنافس».

ماجد سالم
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