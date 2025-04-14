أموريم يلوم لاعبي يونايتد في الخسارة الثقيلة أمام نيوكاسل!

لندن (د ب أ)

اعترف البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء، التي ساهمت في خسارته القاسية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-4 على ملعب سانت جيمس بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات هذا هو أضخم انتصار لنيوكاسل على مانشستر يونايتد في سجل مواجهاتهما، منذ فوز الفريق الملقب بـ«الماكبايث» 5-0 على الفريق الأحمر في أكتوبر 1996 ببطولة الدوري، على ملعب «سانت جيمس بارك»، الذي استضاف لقاء اليوم. بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الـ17 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 56 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، ونقطتين أمام تشيلسي، الذي يحتل المركز السادس.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الأثقل في البطولة هذا الموسم، عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر. ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن أموريم قوله: «لقد ارتكبنا أخطاء عديدة، وهم كانوا أفضل وأقوى منا، الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني كان قاسيا، وبعد ذلك ارتكبنا أخطاء ساعدت نيوكاسل على الفوز بالمباراة».

وأضاف: «إنها مشكلة الفريق بأكمله وليست أخطاء فردية، نحن نرتكب الكثير من الأخطاء في بعض المباريات، وهذه الأخطاء تمنح الخصوم الثقة وتمنحهم فرصا لتسجيل الأهداف، وعندئذ يكون من الصعب علينا التعامل مع الأمر، الفرصة الخطيرة الأولى كانت من نصيبنا، ولكننا لم نسجل منها، ثم نجحوا هم في التسجيل من فرصتهم الأولى، بعد ذلك فرضوا سيطرتهم على المباراة، وارتكبنا أخطاء عديدة».

وأشار: «قمنا بالمداورة نظراً لتتابع المباريات، ولأننا أردنا أن نحقق الفوز أيضاً، أعتقد أن جوشوا زيركزي سيغيب عن عدد من المباريات».

وأوضح المدرب البرتغالي: «علينا أن نبدأ العمل من الغد، لا يمكننا تغيير موقفنا وأدائنا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، علينا فقط أن نفكر في المستقبل، لا تزال تتبقى لنا بطولة يمكننا أن نتوج بلقبها ونتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم».

وتابع: «لقد مررنا بالعديد من اللحظات الصعبة هذا الموسم، ولكننا أثبتنا من قبل لأنفسنا وليس للآخرين، قدرتنا على النهوض من جديد والقتال بقوة، وهذا ما يتعين علينا فعله يوم الخميس».

ويستعد مانشستر لملاقاة ضيفه ليون الفرنسي الخميس المقبل في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي بعد التعادل ذهاباً بهدفين لمثلهما.