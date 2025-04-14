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الرياضة

«الاسكواش» يُطلق بطولة الإمارات 2 مايو

«الاسكواش» يُطلق بطولة الإمارات 2 مايو
14 ابريل 2025 12:10

دبي (وام)

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أعلن اتحاد الاسكواش عن إطلاق بطولة الإمارات المفتوحة خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو المقبل، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في فئات عمرية مختلفة تشمل الأشبال، والناشئين بنين وبنات تحت 11، و13، و15، و17، والشباب تحت 19 عاماً، بالإضافة إلى فئتي الرجال والسيدات.
وتمنح بطولة الإمارات المفتوحة للاسكواش أعلى نقاط تصنيف في الموسم، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 3000 نقطة، مقابل 2100 نقطة للفائز بالمركز الثاني، و1660 نقطة للمركز الثالث، و1200 نقطة للمركز الرابع، كما سيتم تتويج الفائزين بلقب «أبطال الإمارات للاسكواش».
وأكد محمد مبارك المطيوعي، رئيس اتحاد الاسكواش، أن بطولة الإمارات المفتوحة تجسّد رؤية الاتحاد لتطوير اللعبة، من خلال توفير بطولات لكافة الفئات العمرية بأعلى المعايير العالمية، لتكون منصة لاكتشاف المواهب، وإعدادها للمشاركة الفعالة مع المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية، لافتاً إلى أن الهدف من التصنيف جمع كافة البيانات حول اللاعبين والوقوف على مستوياتهم، ما يسهم في رسم الخطط المستقبلية واستقطاب أبرز المواهب للمنتخبات الوطنية. وكشف المطيوعي أن إدراج فئات الأشبال والناشئين، يؤكد حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية لتطوير قدراتهم واكتساب الخبرة في بيئة تنافسية احترافية.

جمعية الإسكواش
الإمارات
دبي
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