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الرياضة

الشارقة والوصل يسيطران على ألقاب زوجي الشباب والأشبال في «الطاولة»

الشارقة والوصل يسيطران على ألقاب زوجي الشباب والأشبال في «الطاولة»
14 ابريل 2025 14:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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تُوِّج فريقا الشارقة والوصل على التوالي بلقبي بطولة الدولة لزوجي الشباب والأشبال لكرة الطاولة لموسم 2024-2025، حيث فرض نجوم «الملك» سيطرتهم على منصة التتويج في فئة زوجي الشباب، بعدما حصد الثنائي أحمد المسيبي ولي هونج الميدالية الذهبية، متفوقين على زميليهما ذياب طارق وعلي محسن، الحاصلين على الفضية، فيما تقاسم رباعي النصر المكوَّن من وسيم الصيد، وعلي الحواي، وعبدالله، ويوسف الحواي، جائزة المركز الثالث.
وفي فئة زوجي الأشبال، توّج ثنائي الوصل، ناصر المري وراشد سعيد، باللقب بعد فوزهما على ثنائي النصر، منصور سالم وعبدالله محمد، بينما ذهب المركز الثالث مناصفةً إلى ثنائي دبا، مايد نواف وسعيد الزيودي، وثنائي دبا الحصن، أحمد سالم وسعيد سليمان.
وشهدت مراسم التتويج حضور عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة والمدير المالي، الذي قام بتكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات.

الشارقة
الوصل
كرة الطاولة
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