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الرياضة

«عمومية الطائرة» تفتتح نشاط الاتحادات في مقر «الأولمبية الجديد»

«عمومية الطائرة» تفتتح نشاط الاتحادات في مقر «الأولمبية الجديد»
14 ابريل 2025 16:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يشهد المقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية في دبي، أول أنشطة الاتحادات الرياضية، من خلال استضافة الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، في الخامسة من مساء غدٍ الثلاثاء، برئاسة عبدالله الدرمكي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الأندية الـ19 الأعضاء في الاتحاد.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة في مارس 2024، واعتماد التقريرين الإداري والفني لموسم 2023-2024، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025، كما تستعرض الجمعية جهود إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية الممتدة على مدار 1200 يوم من العمل، إلى جانب مناقشة مقترحات الأعضاء التي لا تتعارض مع النظام الأساسي، وبند «ما يستجد من أعمال».
ويُعد اتحاد الطائرة أول الاتحادات التي باشرت نشاطها في المبنى الجديد للجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بناءً على الاتفاقية الموقعة بين اللجنة ومجموعة من الاتحادات الرياضية، والتي تنص على انتقال مقرات 21 اتحاداً رياضياً وطنياً، من مختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى المبنى الجديد.
وضمّت قائمة الاتحادات الموقعة على اتفاقية الانتقال إلى المقر الجديد، الجودو، كرة اليد، ألعاب القوى، الرجبي، رفع الأثقال، كرة الطاولة، اتحاد الإمارات للترايثلون، الخماسي الحديث، البادل تنس، الكرة الطائرة، السباحة، الكاراتيه، الشطرنج، الجولف، التنس، الرياضات البحرية، المبارزة، كرة السلة، الرماية، الريشة الطائرة، والرياضة للجميع.
ويقع المقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية في منطقة النهدة الأولى بدبي، ويتكون من خمسة طوابق تمتد على مساحة 116 ألف قدم مربع، خُصص الطابق الأرضي للأنشطة العامة، ويضم قاعة اجتماعات، وأخرى متعددة الأغراض، وصالة استقبال، وعدداً من المرافق الخدمية، بينما خصّصت بقية الطوابق لمكاتب الاتحادات الرياضية، والمرافق الملحقة بها.

اللجنة الأولمبية الوطنية
دبي
اتحاد الكرة الطائرة
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