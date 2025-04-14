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الرياضة

بوجاتشار «الوصيف» في «ملحمة باريس»

بوجاتشار «الوصيف» في «ملحمة باريس»
14 ابريل 2025 13:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق «الإمارات - إكس ار جي»، مشاركته في سباق باريس روبيه، والذي اختتمت منافساته على مضمار روبيه، باحتلال المركز الثاني، مسجلاً اسمه للمرة الأولى في سجلات تاريخ السباق العريق.
وبهذا الفوز أصبح تادي بوجاتشار أول بطل لطواف فرنسا يصعد لمنصة التتويج في سباق باريس روبيه منذ إيدي ميركس في عام 1975.
وشهد السباق تتويج ماثيو فان دير بول دراج فريق «آلبيسين- ديكونينك» بالمركز الأول، ومادس بيدريسن دراج فريق «ليدل تريك» بالمركز الثالث، وجاء وت فان آرت دراج فريق «فيزما-ليس آيه بايك» رابعاً، وجاء فلوريان فيرميش دراج فريق الإمارات خامساً.
وأعرب بوجاتشار عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الأولى في هذا السباق العريق، مؤكداً أن التجربة كانت استثنائية للغاية.
وأضاف: «متحمسون للعودة إلى هذا السباق في العام المقبل، لقد تمكنا من التواجد في المركزين الأول والخامس، ونأمل في الأفضل دائماً في هذا السباق».

تادي بوجاتشار
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
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