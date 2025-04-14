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الرياضة

مدرب نيوكاسل يهنئ لاعبيه من المستشفى!

مدرب نيوكاسل يهنئ لاعبيه من المستشفى!
14 ابريل 2025 13:35

 
لندن (د ب أ)

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وجه إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، التهنئة للاعبيه من المستشفى، بعدما شاهد فوز فريقه على مانشستر يونايتد 4-1 بالدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدرب «47 عاماً» دخل المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية دامت لمدة أيام، ليحل مساعداه جيسون تيندال وجرايم جونز محله في الاستعداد للمباراة.
وبسؤاله حول إذا ما كان تحدث لتيندال، زميله السابق في بورنموث: «نعم بعثت له برسالة قبل دخوله المؤتمر الصحفي، حيث هنأته والفريق على الأداء والعمل الكبير من الجميع».
وأضاف: «كان متمكناً من إدارة المباراة، وكنت متأكداً من أن الأداء سيجلب السعادة».
من جانبه اعترف تيندال بعدم معرفته ما إذا كان سيتولى قيادة الفريق في مباراة يوم الأربعاء أمام كريستال بالاس أم لا، والتي سيمنح فيها الفوز فريق نيوكاسل فرصة تجاوز نوتنجهام فورست في الترتيب ليتقدم للمركز الثالث، لكنه أبدى فخره بأداء الفريق من دون وجود المدرب هاو.
وقال تيندال: «افتقدناه بشدة، خاصة أنا، إنها المرة الثانية فقط في 17 عاماً التي لا نجتمع فيها سوياً، لقد افتقدته حقاً».
ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 56 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
مانشستر يونايتد
إيدي هاو
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