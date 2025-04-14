بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد تنطلق 25 أبريل



أبوظبي (الاتحاد)



تقام بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد من 25 إلى 27 أبريل الجاري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك ضمن بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وتأتي البطولة بتنظيم مشترك بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتنطلق المنافسات من ثلاثة مواقع رئيسية هي أبوظبي، المرفأ، وجزيرة دلما.

ويشارك في البطولة نخبة من الصيادين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء الدولة، يتنافسون للفوز بجوائز مالية تبلغ مليوناً و168 ألف درهم، تُمنح لأول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية تُمنح لأكبر الأسماك وزناً.

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن تنظيم البطولة يعكس التزام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بدعم الرياضات البحرية، وتمكين الشباب والمجتمع من ممارسة هواياتهم في إطار من التنافس الشريف والتنظيم الاحترافي، وقال: «نحرص في كل موسم على تقديم بطولات تليق باسم أبوظبي، وتشجع الصيادين من مختلف الأعمار على ممارسة هذه الرياضة الأصيلة، وفق أعلى معايير السلامة والاحترافية».

من جهته، أكد عبيد خلفان المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد تجسد حرص أبوظبي على حماية التراث البحري وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة به، مشيراً إلى أن رياضة الصيد تُعد من أبرز الموروثات التي مارسها الآباء والأجداد، وتشكل جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع الإماراتي.

وأشار المزروعي إلى أن تنظيم البطولة برعاية كريمة من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالتعاون الوثيق بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، يجسد مدى التناغم والتكامل بين الجهات الوطنية في الحفاظ على التراث، من خلال فعاليات تبرز القيم الثقافية الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

وأوضح المزروعي أن البطولة تُعد محطة بارزة ضمن «روزنامة» الفعاليات البحرية في أبوظبي، لما تحمله من طابع تنافسي وثقافي وتراثي يعكس مدى اهتمام المجتمع بهذه الرياضة، كما تسهم في استقطاب هواة الصيد من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة، مما يعزز من مكانة أبوظبي وجهة متميزة للسياحة الرياضية والثقافية.

الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التسجيل في البطولة، وسط اهتمام متزايد من عشاق الصيد البحري، وترقّب كبير لانطلاق واحدة من أبرز بطولات الصيد في الدولة، حيث يتم تسليم مستلزمات السباق من 19 إلى 23 أبريل الجاري في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية بأبوظبي.

تحظى بطولات أبوظبي لصيد الكنعد برعاية أدنوك، أبوظبي البحرية، مير، دلما مارين، المسعود للسيارات، شبكة أبوظبي للإعلام، سوزوكي مارين «أوتو سبورت»، ياماها «اليوسف موتورز»، القمزي مارين، والظفرة مارين، وبدعم من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قيادة الحرس الوطني، هيئة البيئة - أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، شرطة أبوظبي، والمركز الوطني للأرصاد.