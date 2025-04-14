17 ميدالية إماراتية في «عالمية» تايلاند للكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

حققت منتخباتنا الوطنية للكيك بوكسينج نجاحات مميزة ومكتسبات مهمة، بحصولها على 17 ميدالية في ختام بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينج، التي أقيمت على مدار 3 أيام في المركز الرياضي التايلاندي في بانكوك، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.

وأسفرت مشاركة بعثة منتخبنا الوطني في البطولة التي تقام للمرة الأولى عن حصاد 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وكان منتخبنا قد شارك بثلاث فئات «ناشئين وشباب ورجال»، ونجح من تقديم مستويات لافتة في مسابقتي «لو كيك» و«البوينت فايت» في ظل التحضيرات المهمة التي تواصلها منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات العالمية المقبلة.

من جهته أشاد علي خوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بالنتائج المميزة، التي حققتها بعثة منتخباتنا الوطنية خلال مشاركتها في بطولة تايلاند العالمية، مؤكداً أن اتحاد اللعبة فخور بالمشاركة الإيجابية والأداء المثالي، الذي حققه أبطال المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية، مبيناً أن الاتحاد ملتزم بتطوير اللاعبين وتأهيلهم بصورة تتناسب مع الاستحقاقات العالمية المعتمدة في أجندة المشاركات الخارجية.

وقال: «نولي أهمية كبيرة لترجمة توجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج واهتمامه الكبير لتطوير منظومة الكيك بوكسينج والارتقاء بطموحات الرياضيين لأعلى المراتب العالمية»، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة وضع برنامجاً تحضيرياً لكافة المنتخبات الوطنية وبجميع المراحل العمرية، لمواصلة خطط إعدادهم ورفع مستوى الأداء الفني من خلال المشاركة في بطولات تسهم في تعزيز تجارب التنافس ورفع مستوى الخبرات لقادم البطولات الدولية.