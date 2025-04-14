12 دولة عربية تشارك في منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية



دبي (وام)



تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الثانية، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»، ويُقام على مدار يومين بمقر وزارة الرياضة.

ويشهد المنتدى إقامة معرض رياضي مجتمعي على هامشه، تشارك فيه جهات حكومية رائدة من مختلف أنحاء الدولة، لعرض تجاربها في دعم الرياضة المجتمعية والتوعية بأهمية ممارستها بمختلف فئاتها.

ويتناول المنتدى في جلساته عدداً من المحاور الرئيسية، تشمل استعراض النماذج الخليجية والعربية الناجحة في الرياضة المجتمعية، وأثر المبادرات الرياضية على صحة المجتمع، إضافة إلى بحث دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة المجتمعية، وأهميتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مناقشة سُبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن المنتدى يستضيف في نسخته الثانية مجموعة من الخبراء والمتخصصين من 12 دولة خليجية وعربية، تشمل الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر وعُمان، إلى جانب مصر وسوريا وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا.

وقال: «يهدف المنتدى إلى جمع نخبة من صناع القرار والممارسين والخبراء في مجال الرياضة المجتمعية، لتبادل التجارب والخبرات، وبناء استراتيجيات مستدامة تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي في منطقتنا».

وأعرب العاجل عن تقديره لممثلي الدول المشاركة، مشيداً بالدور الذي يلعبه الاتحاد العربي للرياضة المجتمعية في دعم هذه الجهود، مشيراً إلى أن المنتدى يطمح إلى أن يكون منصة إقليمية رائدة تسهم في تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية أداة للتنمية المستدامة والصحة العامة، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتمعية لنشر الوعي وخلق بيئة داعمة لحياة صحية ونشطة.

ويتضمن اليوم الأول من المنتدى جلسات خاصة لتسليط الضوء على تجارب وزارة الداخلية وشرطة دبي خلال عام المجتمع، فيما يشهد اليوم الثاني جلستين رئيسيتين، الأولى بعنوان «السياسات والاستراتيجيات الخليجية لدعم الرياضة المجتمعية»، والثانية حول «التجربة العربية في الرياضة المجتمعية».