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الرياضة

روسيا تتصدر «أبوظبي للمصارعة الشاطئية»

روسيا تتصدر «أبوظبي للمصارعة الشاطئية»
14 ابريل 2025 16:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تصدرت روسيا الترتيب العام للمنتخبات في بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية التي نظمها اتحاد المصارعة، على شاطئ أبوظبي، وسط مشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية، وحضور جماهيري لافت تابع النزالات من المدرجات، وجاءت الإمارات وصيفاً، وسوريا ثالثاً، وعلى صعيد الأكاديميات، احتل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وتبعه نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية كوما تياما.
خُصص اليوم الأول لمنافسات فئة تحت 17 سنة، التي شهدت مستويات فنية واعدة، عكست تطور قاعدة الناشئين في الدولة، واليوم الثاني لفئة الرجال، والتي تقام للمرة الأولى ضمن بطولات المصارعة الشاطئية في الدولة، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير مستوى التنافس وتوسيع المشاركة المجتمعية.
وشهدت البطولة حضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد المصارعة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، طلال الهاشمي، والدكتور زياد صالح، وسيف الراشدي، وسلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وياسر القبيسي، مدير إدارة التطوير الرياضي، وناصر خميس المري، مدير إدارة الأندية الأولمبية في مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد ياسر القبيسي أن البطولة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير رياضة المصارعة ونشرها في مختلف إمارات الدولة، وقال: «فخورون بما حققته البطولة من مشاركة نوعية وتفاعل كبير من الجمهور واللاعبين. إدراج فئة الرجال هذا العام يمثل نقلة نوعية في مسيرة البطولات الشاطئية، ويُظهر مدى استعداد الاتحاد لتقديم مبادرات مبتكرة تعزز من مكانة المصارعة وتصل بها إلى شرائح أوسع من المجتمع».
وأضاف: «نواصل تنظيم المزيد من الفعاليات خلال الموسم الحالي، انطلاقاً من إيماننا بدور الرياضة في تنمية الأفراد والمجتمعات، وضمن رؤية الاتحاد، لأن تكون كل بطولة مساحة مفتوحة أمام جميع الفئات، من مواطنين ومقيمين، لخوض تجربة رياضية مليئة بالتحدي والطموح، كما تمثل هذه البطولات منصة مثالية لاكتشاف المواهب، وتوجيهها للمسارات الاحترافية». 
وأوضح القبيسي أن البطولة تنسجم مع توجهات عام المجتمع، حيث لم تقتصر المشاركة على فئة واحدة، بل شملت أفراداً من مختلف الجنسيات والأعمار، ما يعزز من الروح الجماعية، ويجعل من الرياضة وسيلة لمد الجسور بين مختلف الثقافات في الإمارات.
وأشار إلى أن اتحاد المصارعة يعمل ضمن منظومة متكاملة لتوسيع قاعدة الممارسين، عبر التعاون مع الأندية والأكاديميات والجهات الرياضية المحلية، مؤكداً أن الفعاليات المقبلة تحمل طابعاً تطويرياً أوسع يشمل برامج تدريبية، وملتقيات تأهيلية، وبطولات تخصصية تخدم كلاً من الممارسين والهواة والناشئين.

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اتحاد المصارعة
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