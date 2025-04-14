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الرياضة

كورينثيانز وبرشلونة وكافوي أبطال كأس «مينا دبي»

كورينثيانز وبرشلونة وكافوي أبطال كأس «مينا دبي»
14 ابريل 2025 17:30

دبي (الاتحاد)

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فاز فريق كورينثيانز البرازيلي (تحت 15 عاماً)، وكافوي سيلتيك الزامبي (تحت 16 و14 عاماً)، وأكاديمية برشلونة دبي (تحت 13 عاماً)، وإنجليزيا الأردني (تحت 12 عاماً)، بألقاب بطولة «كأس مينا دبي» لكرة القدم للناشئين، التي شارك فيها أكثر من 800 لاعب مثلوا 44 فريقاً من 12 دولة من 6 قارات، وأقيمت منافساتها في ملاعب جبل علي للجولف والرماية.
وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية، كل من النجم الإنجليزي تيدي شيرنجهام لاعب مانشستر يونايتد وويستهام يونايتد السابق وسفير البطولة، وعادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، والدولي لوكاس بيمينتا مدافع فريق الوحدة، وسط حضور جماهيري كبير من عائلات ومشجعي الفرق المشاركة.
وحصل فريق كافوي سيلتيك من زامبيا على كأس البطولة في فئة تحت 16 سنة بعد تغلبه بنتيجة 2-0 على فريق الجزيرة، الذي حلّ في المركز الثاني، وحصل فريق النصر الإماراتي على المركز الثالث بعد فوزه على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.
وفي فئة تحت 15 سنة فاز فريق كورينثيانز من البرازيل بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق القادسية السعودي (1) بنتيجة 1-0، ليحصل القادسية على المركز الثاني، وحلّ فريق كولومبوس كرو من الولايات المتحدة على المركز الثالث بعد فوزه على القادسية السعودي (2) بنتيجة 2-1.
وفي فئة تحت 14 سنة فاز فريق كافوي سيلتيك بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق كروسايدرز الأيرلندي الشمالي بنتيجة 1-0، ليحصل الأخير على المركز الثاني، وحلّ فريق القادسية السعودي في المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية ريدز بركات الترجيح.
وفي فئة تحت 13 سنة فاز فريق أكاديمية برشلونة بدبي بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق الجزيرة الإماراتي، الذي حصل على المركز الثاني، في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 4-3، وحل فريق ملبورن الأسترالي في المركز الثالث بعد فوزه على فريق الاتحاد الغربي لكرة القدم الأسترالي بنتيجة 3-0.
وفاز فريق إنجليزيا الأردني بلقب فئة تحت 12 سنة بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-0، وحصل الأخير على المركز الثاني، فيما نال فريق فرسان هسبانيا المركز الثالث بعد فوزه على أكاديمية لندن النخبة الإنجليزية بركلات الترجيح.

دبي
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