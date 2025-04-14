النصر وبني ياس.. «صدام متجدّد» على لقب «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تستضيف صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، عند السابعة والنصف من مساء اليوم، مواجهة ذهاب نهائي دوري الكرة الطائرة للرجال، والتي تجمع «العميد» بضيفه بني ياس، وفي التوقيت ذاته، تُقام مباريات تحديد المراكز، حيث يلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع، وعجمان مع حتا على المركزين الخامس والسادس، فيما يتواجه العين والوصل لتحديد المركزين السابع والثامن.

وحدد اتحاد الطائرة يوم الجمعة المقبل، موعداً لإقامة مباريات الإياب للدور النهائي، مع احتمال إقامة مباراة فاصلة يوم 22 أبريل الجاري في حال تعادل الفرق المتنافسة في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وكان بني ياس بلغ النهائي بعد فوزه بثلاثية نظيفة على الجزيرة في المباراة الفاصلة، التي أُقيمت على صالة النادي في أبوظبي، فيما تأهل النصر على حساب شباب الأهلي، بعدما تفوق عليه 3-2 في مباراة الإياب التي احتضنتها صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في دبي.

وتُعد مواجهة اليوم تكراراً لنهائي أولى بطولات الموسم الحالي، «كأس الاتحاد»، التي جمعت الفريقين أيضاً، وحسمها بني ياس لصالحه بنتيجة 3-0.

وتحمل النسخة الحالية الرقم 47 في تاريخ الدوري، الذي انطلق في موسم 1974-1975، وتوقفت منافساته في موسمين فقط: 1990-1991 بسبب «حرب الخليج»، و2019-2020 جراء «جائحة كوفيد-19».

ويتصدر الوصل قائمة أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري الرجال بـ12 لقباً، رغم غيابه عن التتويج منذ موسم 2000-2001، يليه العين برصيد 11 لقباً آخرها في موسم 2018-2019، ثم النصر بـ8 ألقاب، وشباب الأهلي بـ6، مقابل 4 ألقاب لكل من بني ياس والجزيرة، فيما توّج الشارقة مرة واحدة، ويظلّ كل من عجمان والوحدة وحتا خارج قائمة المتوجين باللقب حتى الآن.