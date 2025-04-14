الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر وبني ياس.. «صدام متجدّد» على لقب «دوري الطائرة»

النصر وبني ياس.. «صدام متجدّد» على لقب «دوري الطائرة»
15 ابريل 2025 00:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 24 ميدالية في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
رونالدو يستعين بجندي «العمليات عالية الخطورة»!

تستضيف صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، عند السابعة والنصف من مساء اليوم، مواجهة ذهاب نهائي دوري الكرة الطائرة للرجال، والتي تجمع «العميد» بضيفه بني ياس، وفي التوقيت ذاته، تُقام مباريات تحديد المراكز، حيث يلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع، وعجمان مع حتا على المركزين الخامس والسادس، فيما يتواجه العين والوصل لتحديد المركزين السابع والثامن.
وحدد اتحاد الطائرة يوم الجمعة المقبل، موعداً لإقامة مباريات الإياب للدور النهائي، مع احتمال إقامة مباراة فاصلة يوم 22 أبريل الجاري في حال تعادل الفرق المتنافسة في مجموع مباريات الذهاب والإياب.
وكان بني ياس بلغ النهائي بعد فوزه بثلاثية نظيفة على الجزيرة في المباراة الفاصلة، التي أُقيمت على صالة النادي في أبوظبي، فيما تأهل النصر على حساب شباب الأهلي، بعدما تفوق عليه 3-2 في مباراة الإياب التي احتضنتها صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في دبي.
وتُعد مواجهة اليوم تكراراً لنهائي أولى بطولات الموسم الحالي، «كأس الاتحاد»، التي جمعت الفريقين أيضاً، وحسمها بني ياس لصالحه بنتيجة 3-0.
وتحمل النسخة الحالية الرقم 47 في تاريخ الدوري، الذي انطلق في موسم 1974-1975، وتوقفت منافساته في موسمين فقط: 1990-1991 بسبب «حرب الخليج»، و2019-2020 جراء «جائحة كوفيد-19».
ويتصدر الوصل قائمة أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري الرجال بـ12 لقباً، رغم غيابه عن التتويج منذ موسم 2000-2001، يليه العين برصيد 11 لقباً آخرها في موسم 2018-2019، ثم النصر بـ8 ألقاب، وشباب الأهلي بـ6، مقابل 4 ألقاب لكل من بني ياس والجزيرة، فيما توّج الشارقة مرة واحدة، ويظلّ كل من عجمان والوحدة وحتا خارج قائمة المتوجين باللقب حتى الآن.

دوري الكرة الطائرة
بني ياس
النصر
آخر الأخبار
نهائي «سلة سوبر غرب آسيا» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
الرياضة
نهائي «سلة سوبر غرب آسيا» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
15 ابريل 2025
النصر وبني ياس.. «صدام متجدّد» على لقب «دوري الطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس.. «صدام متجدّد» على لقب «دوري الطائرة»
15 ابريل 2025
عاصفة رملية تجتاح العراق
عاصفة رملية قوية تجتاح العراق
15 ابريل 2025
اليابان تسجل تراجعا قياسيا في عدد السكان
الأخبار العالمية
اليابان تسجل تراجعا قياسيا في عدد السكان
15 ابريل 2025
الرئيس الأميركي ترامب يستقبل نظيره السلفادوري بوكيلة في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
أميركا والسلفادور تتفقان على مكافحة الجريمة المنظمة
اليوم 23:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©