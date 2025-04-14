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الرياضة

نهائي «سلة سوبر غرب آسيا» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي

نهائي «سلة سوبر غرب آسيا» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
15 ابريل 2025 00:30

علي معالي (أبوظبي)

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يسعى فريق شباب الأهلي لكرة السلة إلى خطف الانتصار الحاسم والتتويج التاريخي باللقب الخليجي الأول، في سوبر دوري غرب آسيا، عندما يلتقي مساء اليوم فريق الاتحاد السعودي على صالته في جدة، حيث يحتاج «الفرسان» إلى تكرار الفوز في الإياب، لكي يتوج باللقب، بعد أن حقق الفوز في الذهاب بدبي 90-88، في مباراة كانت قمة في الإثارة والمتعة من الجانبين، ولكن إذا نجح الفريق السعودي في تحقيق الفوز، فسوف تكون هناك مباراة ثالثة «فاصلة» تحدد لها 22 من الشهر الجاري في دبي.
ولعل أهم ما يميّز شباب الأهلي في مباراته السابقة، هو تسجيل عدد كبير من لاعبيه النقاط بواقع 8 لاعبين على مدار شوطي المباراة، من أصل 9 لاعبين شاركوا في اللقاء بشكل عام، وهو ما يؤكد الجماعية في الأداء، وتصدر قائمة الأكثر تسجيلاً للنقاط في الذهاب، الأميركي واشنطن ديشوندر بـ29 نقطة، وقيس عمر 15 نقطة وحامد عبداللطيف 14 نقطة، والأميركي جميل هاجنز 12 نقطة، وسعيد مبارك، وعمر خالد 5 نقاط، محمد مبارك 4 نقاط.
أما في صفوف الاتحاد السعودي، فالوضع مختلف حيث سجل الـ88 نقطة في المواجهة الأخيرة 5 لاعبين فقط، منهم لاعب واحد، سجل منها اثنان فقط ما يعادل 69 نقطة وهما الأميركي كيرون ديشلدز (37 نقطة) ومواطنه الآخر تيفين ماك (32 نقطة) وخلفهما محمد المرواني 15 نقطة، وأسامة البرجاوي 3 نقاط، ونقطة واحدة من نصيب مثني المرواني.
وهذه المؤشرات توضح أنه لو نجح شباب الأهلي في إيقاف خطورة كيرون وتيفين ماك، فسوف تكون فرصة «الفرسان» سهلة في العودة من جدة باللقب.
ويخطّط شباب الأهلي إلى الاستمرار في رسم الموسم الجاري بمنتهى البراعة والقوة، حيث نجح «الفرسان» في تقديم موسم خليجي استثنائي في سوبر غرب آسيا، بعد أن تصدّر قمة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وخسارة واحدة، متقدماً على الكويت الكويتي والأهلي البحريني والبشائر العُماني، ثم تفوق ذهاباً وإياباً على المنامة البحريني، وهو ما يحدث للمرة الأولى بنتيجة 104-91 بدبي، و88-81 في المنامة، ثم أكمل انتصاراته بفوز مهم في ذهاب النهائي على الاتحاد 90-88، ويبحث عن كيفية إكمال الصورة بمنتهى التألق والنجاح في الإياب.

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