نيوكاسل يُعيد كتابة التاريخ أمام مانشستر يونايتد بعد 94 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي في جميع المسابقات، عندما تفوق على مانشستر يونايتد 4-1 في الدوري الإنجليزي، واستعاد المركز الرابع، متقدماً على مانشستر سيتي «الخامس» وتشيلسي «السادس»، ويسبقه ليفربول وأرسنال ونوتنجهام من الأول إلى الثالث، ويشارك أصحاب المراكز الخمسة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانتزع نيوكاسل فوزين متتاليين على يونايتد في الدوري للمرة الأولى منذ 94 عاما، وفاز بـ3 مباريات متتالية على أرضه أمام «الشياطين الحمر» في الدوري للمرة الأولى أيضاً منذ 55 عاماً، يستمر موسم مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، مع تبقي 6 مباريات.

واستقبل اليونايتد الهدف الافتتاحي في مباراة بـ«البريميرليج» في 19 مناسبة هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف في موسم في المسابقة «بجانب موسم 2013-2014»، ومنذ أول مباراة لروبن أموريم مع الفريق، فقط ساوثهامبتون «59»، وتوتنهام «53»، وليستر «53» استقبلت أهدافاً أكثر في جميع المسابقات من مانشستر يونايتد «48» بين أندية الدوري الإنجليزي.

وأصبح نيوكاسل رابع فريق يهزم اليونايتد ذهاباً وإياباً في «البريميرليج» هذا الموسم، حيث لم يخسر الفريق أمام هذا العدد من الأندية في موسم، منذ 1957-1958 «4 هزائم أيضاً»، وتعدّ هزيمة اليونايتد الـ14 في الدوري هذا الموسم أعلى حصيلة له في موسم من «البريميرليج»، حيث خسر أيضاً 14 مباراة في الموسم الماضي.

ولم يتكبد «الشياطين الحمر» أكبر من الهزائم في موسم في الدوري الممتاز إلا 1989-1990 «16 هزيمة في 38 مباراة»، بعد هذه الهزيمة، بات من المؤكد أن اليونايتد سيسجل أدنى حصيلة نقاط له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي خلال موسم.