الإثنين 14 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيوكاسل يُعيد كتابة التاريخ أمام مانشستر يونايتد بعد 94 عاماً!

نيوكاسل يُعيد كتابة التاريخ أمام مانشستر يونايتد بعد 94 عاماً!
14 ابريل 2025 18:38


معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
صلاح يهدد رقمين قياسيين في «البريميرليج»
مدرب نيوكاسل يهنئ لاعبيه من المستشفى!


حقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي في جميع المسابقات، عندما تفوق على مانشستر يونايتد 4-1 في الدوري الإنجليزي، واستعاد المركز الرابع، متقدماً على مانشستر سيتي «الخامس» وتشيلسي «السادس»، ويسبقه ليفربول وأرسنال ونوتنجهام من الأول إلى الثالث، ويشارك أصحاب المراكز الخمسة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وانتزع نيوكاسل فوزين متتاليين على يونايتد في الدوري للمرة الأولى منذ 94 عاما، وفاز بـ3 مباريات متتالية على أرضه أمام «الشياطين الحمر» في الدوري للمرة الأولى أيضاً منذ 55 عاماً، يستمر موسم مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، مع تبقي 6 مباريات.
واستقبل اليونايتد الهدف الافتتاحي في مباراة بـ«البريميرليج» في 19 مناسبة هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف في موسم في المسابقة «بجانب موسم 2013-2014»، ومنذ أول مباراة لروبن أموريم مع الفريق، فقط ساوثهامبتون «59»، وتوتنهام «53»، وليستر «53» استقبلت أهدافاً أكثر في جميع المسابقات من مانشستر يونايتد «48» بين أندية الدوري الإنجليزي.
وأصبح نيوكاسل رابع فريق يهزم اليونايتد ذهاباً وإياباً في «البريميرليج» هذا الموسم، حيث لم يخسر الفريق أمام هذا العدد من الأندية في موسم، منذ 1957-1958 «4 هزائم أيضاً»، وتعدّ هزيمة اليونايتد الـ14 في الدوري هذا الموسم أعلى حصيلة له في موسم من «البريميرليج»، حيث خسر أيضاً 14 مباراة في الموسم الماضي.
ولم يتكبد «الشياطين الحمر» أكبر من الهزائم في موسم في الدوري الممتاز إلا 1989-1990 «16 هزيمة في 38 مباراة»، بعد هذه الهزيمة، بات من المؤكد أن اليونايتد سيسجل أدنى حصيلة نقاط له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي خلال موسم. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
مانشستر يونايتد
ليفربول
أرسنال
تشيلسي
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
مقاتلة ألمانية تحمل صواريخ "تاوروس" المتطورة بعيدة المدى
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر من تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المتطورة
اليوم 18:50
نيوكاسل يُعيد كتابة التاريخ أمام مانشستر يونايتد بعد 94 عاماً!
الرياضة
نيوكاسل يُعيد كتابة التاريخ أمام مانشستر يونايتد بعد 94 عاماً!
اليوم 18:38
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
علوم الدار
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
اليوم 18:12
دبي.. واحة إبداعية متكاملة تحتفي بروائع الفن
التعليم والمعرفة
دبي.. واحة إبداعية متكاملة تحتفي بروائع الفن
اليوم 18:06
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت (وكالات)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: أميركا تحرز تقدماً مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم
اليوم 17:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©