طرح تذاكر إضافية لمباراة العين ويوفنتوس في «مونديال 2025»

دبي (وام)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طرح دفعة إضافية من تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من المبيعات، خاصة على عدد من المباريات البارزة التي تضم أندية جماهيرية وعالمية.

شملت المباريات التي تم طرح تذاكر إضافية لها ضمن الدور الأول من البطولة، 8 مباريات، من بينها مباراة العين أمام يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة، والمقررة 19 يونيو المقبل، والتي سجلت معدلات طلب مرتفعة خلال الفترة الماضية.

وشملت القائمة أيضاً مواجهات بارزة تجمع فرقاً كبرى مثل بايرن ميونيخ مع أوكلاند سيتي، وبوكا جونيورز مع بنفيكا، وريال مدريد مع الهلال، وفلامنجو مع تشيلسي، في حين واصلت مباريات مثل بايرن ميونيخ مع بوكا جونيورز وريال مدريد مع ريد بول سالزبورج تصدرها لقائمة الأعلى طلباً على التذاكر.

وتؤكد المعطيات أن البطولة تحظى باهتمام جماهيري عالمي، حيث تم حجز التذاكر من مشجعين من أكثر من 130 دولة، فيما جاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول من حيث حجم المبيعات، تليها البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، كندا، ألمانيا، السعودية، فرنسا، اليابان وإسبانيا.