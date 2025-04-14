الإمارات ترفع الحصاد إلى 24 ميدالية في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»



لندن (وام)

تألق أبطال الإمارات في منافسات اليوم الثالث من بطولة «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» التي اختتمت في صالة «كوبر بوكس أرينا» بالعاصمة البريطانية لندن، وحققوا حصاداً لافتاً من الميداليات بلغ 14 ميدالية، منها 9 ذهبيات، وفضية، و4 برونزيات، ليرفعوا رصيد البعثة إلى 24 ميدالية ويؤكدوا مجدداً ريادة الجوجيتسو الإماراتي على الساحة العالمية.

وتم تخصيص منافسات اليوم الأخير من البطولة لفئة المحترفين وتُوج بالذهبيات كل من عبيد الكتبي من نادي العين في وزن 56 كجم للحزام البنفسجي، وحارب الحمادي من نادي الشارقة للدفاع عن النفس في وزن 62 كجم للحزام البنفسجي، وفهد الحمادي من نادي بني ياس في وزن 77 كجم للحزام البنفسجي، ومهدي العولقي من نادي بني ياس في وزن 85 كجم للحزام نفسه، وراشد الشحي من نادي العين في وزن 56 كجم للحزام البني، ومايد الشحي من نادي بني ياس في وزن 62 كجم، وعمر السويدي من نادي الوحدة في في وزن 56 كجم للحزام الأسود، وخالد الشحي من نادي العين في وزن 62 كجم للحزام الأسود، وشما الكلباني من أكاديمية أدما في وزن 62 كجم للحزام البنفسجي.

وأحرز الفضية سلطان حسن من نادي بني ياس في وزن 69 كجم للحزام البنفسجي، بينما جاءت البرونزيات عن طريق سلطان جبر من نادي الوحدة في وزن 69 كجم للحزام البني، وزايد الشامسي من النادي نفسه في وزن 56 كجم للحزام البني، وجاسم الحوسني من نادي الوحدة في وزن 120 كجم، وفرج العولقي من نادي بني ياس في وزن 94 كجم للحزام البنفسجي.



وتُعد جولة لندن واحدة من أبرز محطات بطولة «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتستقطب نخبة لاعبي ولاعبات العالم، وشهدت الجولة مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 72 دولة، تنافسوا على مدار ثلاثة أيام في أجواء حماسية عالية المستوى، تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة على خريطة الجوجيتسو الدولية.

وتحظى بطولة «أبوظبي جراند سلام» بأهمية كبرى، باعتبارها منصة عالمية تجمع أبطال الجوجيتسو من مختلف القارات، وتمنح اللاعبين نقاطا تصنيفية غالية تعزز مكانتهم في المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية كل عام، كما تُسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، وتوفر فرصاً متقدمة للاعبين من مختلف الجنسيات لاكتساب الخبرات، في نزالات احترافية تقام بأعلى معايير الجودة في التنظيم والتحكيم والتغطية الإعلامية.

من جانبه، أكد سادا يوشي كوريموري عضو فريق التنظيم لجولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في أوروبا، أنها تجربة رائعة للجوجيتسو في القارة الأوروبية، وأن رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تسهم في تطوير هذه الرياضة حول العالم، ولا شك في أن هذا الحدث الكبير شهد نزالات كبيرة بمشاركة نخبة المصنفين في عالم الجوجيتسو.

وقال: «سعداء بنجاح هذه الجولة التي خرجت بأعلى مستوى من التميز التنظيمي والأداء الفني العالي من اللاعبين، ونعمل جاهدين لمضاعفة رقم المشاركين في الموسم القادم ونحن على ثقة بأننا يمكننا ذلك، بدأنا في أوروبا مع منظمات أخرى كانت سبقتنا في تنظيم بطولات الجوجيتسو، لكننا مع مرور السنين أصبحنا الأهم والأكبر والأنجح في أوروبا، حيث ننظم فقط في هذه القارة أكثر من 67 بطولة سنوياً، وفي السنوات القادمة نخطط لتنظيم 120 بطولة، ونضيف محطة جديدة مثل البرتغال في الموسم المقبل.

وقال البطل راشد الشحي صاحب ذهبية 56 كجم في الحزام البني: «فخور بالذهبية التي توجت جهودي في التدريبات طوال الفترة الأخيرة، النزال النهائي لم يكن صعباً، وهذه المرة هي الأولى التي أحقق فيها الذهبية في جراند سلام لندن بالحزام البني، قدوتي في حياتي هو شقيقي الأكبر خالد الشحي ليس، أتعلم منه الكثير، والفضل يعود له في نجاحاتي إلى جانب المدربين وأبي بكل تأكيد، أتدرب مرتين يومياً، وأتعلم من مدربي زايد الكعبي كيفية السيطرة على المنافسين خلال النزالات والتحكم بمجريات النزال لحصد النقاط».

وأضاف: «التحقت بالمنتخب الوطني منذ 2016، وتمكنت من حصد الكثير من الألقاب التي أعتز بها معهم، وأشارك في بطولة آسيا في الأردن فئة تحت 21 عاماً».

وقالت شما الكلباني الفائزة بذهبية وزن 62 كجم للحزام البنفسجي: «الفوز بذهبية لندن جراند سلام يعزز مسيرتي في التميز بالبطولات المحلية، ومع المنتخب الوطني، سبق لي الفوز بالكثير من الميداليات والألقاب، ولكن هذه الذهبية جاءت بعد نزالات عنيفة، حققت فيها الفوز بالتركيز والتحمل وتطبيق تعليمات المدربة، فخوره بالمشاركة في لندن، وتمثيل البنت الإماراتية بأفضل صورة، والتغلب على كل المنافسات من مختلف دول العالم».

من ناحيته، أكد زايد الشامسي، صاحب برونزية 56 كجم في الحزام البني، أن الأهم من الفوز بالبرونزية بالنسبة له أنه تعلم من أخطائه التي تسببت في خسارته بنصف النهائي.

وقال: «خسرت من زميلي في المنتخب راشد الشحي، نزالاتي معه تكون دائماً صعبة حتى في التدريبات، لأنه ذكي ويعتمد على تفاصيل بسيطة، قدوتي في المنتخب الوطني هو عمر السويدي؛ لأننا بالفئة الوزنية نفسها، لكنه ضمن فئة الحزام الأسود، أحب طريقة لعبه وشخصيته، تعلمت الكثير من الجوجيتسو في حياتي بشكل عام، وأود أن أصبح بطلاً للعالم في فئة الحزام الأسود».



الجولة الختامية



يذكر أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الختامية لموسم 2024 - 2025 من البطولة، والمقرّر إقامتها في العاصمة أبوظبي منتصف مايو المقبل، وسط توقعات بمشاركة قياسية نظراً لما تمثله جولة أبوظبي من أهمية قصوى للاعبين الباحثين عن ختام مثالي لموسمهم، وترسيخ أسمائهم في قائمة الأبطال العالميين.