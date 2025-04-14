مدرب أستون فيلا يرغب في كتابة التاريخ أمام سان جيرمان



لندن (د ب أ)

قال الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، إنه يرغب في كتابة التاريخ مع فريقه من خلال قلب الطاولة على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وبلوغ الدور قبل النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن أستون فيلا سيكون على موعد مع مهمة صعبة في إياب دور الثمانية، الثلاثاء، حيث سيحاول تعويض خسارته 1-3 في مباراة الذهاب بفرنسا، لكن العوامل كافة تقف ضد فريق المدرب إيمري في موسمهم الأول بدوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب الإسباني يدرك جيداً كيفية العودة في النتيجة على مستوى المسابقات الأوروبية، وهو الذي كان مدرب باريس سان جيرمان، حينما خسر 1-6 أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر في عام 2017، بعدما كان فائزاً 4 - صفر على أرضه في الذهاب.

ويرغب إيمري في أن يصنع فريقه تاريخه الخاص، وقال إيمري: «لدي خبرة في العودة سواء كان ذلك سلبياً أو إيجابياً».

وأضاف: «لكن الآن الأمر مختلف؛ لأننا نرغب في كتابة تاريخ مع أستون فيلا، في العام الماضي كنا في دوري المؤتمر، وهذا العام في دوري الأبطال نأمل في أن نستمر في البطولات الأوروبية لوقت طويل».

وتابع المدرب الإسباني: «تجاربي السابقة كانت مختلفة، أحياناً كنا نخسر خارج ملعبنا ونفوز على ملعبنا، وفي بعض الأحيان نخسر على ملعبنا ونفوز خارج ملعبنا».