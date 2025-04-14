البرتغال بطل الجولة الثالثة للاتحاد الدولي للبادل في دبي



دبي (وام)



توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، الفريق البرتغالي المكوّن من الشقيقين ميجيل ونونو ديوس، المصنفين 58 و64 عالمياً، بلقب بطولة داماك دبي الفضية الدولية للرجال، الجولة الثالثة الرسمية ضمن سلسلة جولات الاتحاد الدولي للبادل لعام 2025، والتي نظمها اتحاد البادل تحت إشراف الاتحاد الدولي، واختتمت منافساتها في أكاديمية البادل العالمية بدبي.

وتمكن الثنائي البرتغالي من الفوز في المباراة النهائية على الفريق الإسباني المكوّن من جونزالو روبيو المصنف 40 عالمياً، وبابلو ليخو المصنف 46، بمجموعتين 6-3 و6-2.

وفي فئة السيدات، حصد الفريق الإسباني المؤلف من مارتا تالافان وكيسينيا شاريفوفا لقب البطولة، بعد فوزه على الثنائي الإسباني الآخر باتريسيا فورتن وليتيسيا الارزا، بمجموعتين 7-5 و6-3.