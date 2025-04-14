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الرياضة

نيوكاسل يكشف عن مرض مدربه

نيوكاسل يكشف عن مرض مدربه
14 ابريل 2025 21:41

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن تعافي مديره الفني إيدي هاو، بعد إصابته بالتهاب رئوي.
وذكر نيوكاسل، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن جيسون تيندال وجرايم جونز سيقودان الفريق في مواجهتي كريستال بالاس وأستون فيلا ببطولة الدوري هذا الأسبوع، مؤكداً أنه سيوضح كافة التفاصيل فيما بعد.
من جانبه، قال إيدي هاو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «أشكر جميع المنتمين لنادي نيوكاسل ومجتمع كرة القدم على رسائلهم وأمنياتهم الحارة، ذلك يعني لي الكثير، وكذلك عائلتي».
وأضاف: «أرغب في توجيه الشكر للهيئات الصحية المختصة وطاقم العمل في المستشفى على تفانيهم، أنا ممتن لهم كثيراً على الرعاية الصحية التي حظيت بها وبعد فترة التعافي أتطلع للعودة في أقرب وقت ممكن».
وكان هاو دخل المستشفى يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، ليغيب عن قيادة الفريق في المباراة التي اكتسح فيها مانشستر يونايتد 4-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، ليتولى الطاقم المساعد إدارة الفريق فنيا في المباراة.
ويحتل نيوكاسل، بطل كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
إيدي هاو
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
أستون فيلا
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