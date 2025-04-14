فينيكس صنز ينفصل عن مدربه لسوء النتائج



لوس أنجلوس (أ ف ب)



انفصل فينيكس صنز عن مدربه مايك بودنهولزر بعد موسم كارثي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه»، وفقاً لما أعلن النادي الذي فشل بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) رغم الاستثمارات الكبيرة التي قام بها.

وقال فينيكس في بيان «القتال على أعلى مستوى لا يزال هدفنا وفشلنا في تلبية التوقعات هذا الموسم، جماهيرنا تستحق الأفضل. التغيير ضروري».

ومنذ خسارتهم في نهائي الدوري عام 2021، ثم احتلالهم صدارة المنطقة الغربية بعد الموسم المنتظم في 2022 (قبل أن يخرجوا من نصف نهائي المنطقة)، يشهد أداء الفريق تراجعاً مستمراً.

أنهى صنز الموسم في المركز الرابع عام 2023، ثم السادس العام الماضي (قبل أن يُقصوا 0-4 في الدور الأول من الأدوار الإقصائية على يد مينيسوتا تمبروولفز)، وفي 2025 غابوا عن الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2020 بعد احتلالهم المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية.

وجاءت هذه النتائج على الرغم من استثمارات ضخمة لبناء ما يُعرف بـ«الثلاثي الكبير» المكوّن من كيفن دورانت، ديفن بوكر وبرادلي بيل الذي خيّب الآمال في بعض الأحيان، وتعرقل بفعل الإصابات في أحيان أخرى.

وبهذا القرار، ينفصل صنز عن مدربه الثالث خلال عامين فقط، بعد رحيل مونتي ويليامز في 2023، ثم فرانك فوجل العام الماضي.