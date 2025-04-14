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الرياضة

نجم ريال مدريد يحصل على «حصة الأقلية» في سوانزي

نجم ريال مدريد يحصل على «حصة الأقلية» في سوانزي
14 ابريل 2025 21:50

 
برلين (د ب أ)

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اقترب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، من الحصول على حصة الأقلية في نادي سوانزي سيتي الذي ينافس في دوري البطولة الإنجليزية «شامبيونشيب»، وذلك حسبما أوردته صحيفة «صن» البريطانية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه جرى الاتفاق على حصول النجم البالغ 39 عاماً على حصة الأقلية في النادي الويلزي، من دون الكشف عن التفاصيل ومقدار استثمار نجم ريال مدريد.
ورغم ذلك لا تعني تلك الصفقة اعتزال النجم الحاصل على الكرة الذهبية عام 2018، وقد لا تؤثر على مسيرته مع نهاية عقده مع النادي الإسباني هذا الصيف، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سيوقع على عقد جديد مع النادي.
ويحتل سوانزي المركز الثاني عشر في ترتيب «شامبيونشيب»، وهو يبتعد بفارق ثماني نقاط عن المراكز المؤهلة للمباريات الفاصلة للصعود إلى الدوري الممتاز، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.
ويعد مودريتش واحداً من أكثر اللاعبين حصولاً على الألقاب في القرن الحالي، حيث حقق لقب دوري الأبطال ست مرات، وفاز بلقب الدوري الإسباني أربع مرات مع ريال مدريد.
ويعكس قرار مودريتش الاستثمار في سوانزي، الاتجاه المتزايد من اللاعبين حيال الأمر، حيث يستثمر زميلاه في الفريق، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور في أندية أخرى.
ويملك مبابي حصة الأغلبية في نادي كان الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في فرنسا، فيما يملك فينيسيوس حصة في نادي ألفيركا، أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال منذ فبراير الماضي.

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