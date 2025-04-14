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الرياضة

13 حكماً عربياً في «مونديال الأندية»

13 حكماً عربياً في «مونديال الأندية»
14 ابريل 2025 23:05


ميامي (أ ف ب)

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كشفت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، عن الحكام الذين يتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2025 المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأميركية، ومن بينهم 13 حكماً عربياً من سبعة اتحادات.
ويشرف على إدارة المباريات ما مجموعه 117 من الحكام، من بينهم 35 حكماً رئيسياً، و58 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو مساعداً «الفار» من 41 اتحاداً وطنياً عضواً.
وتضم القائمة 5 حكام ساحة عرب هم الإماراتي عمر آل علي، الموريتاني دحان بيدة، القطري سلمان فلاحي، الجزائري مصطفى غربال والليبي معتز إبراهيم.
كما عُين كل من القطريين رمزان النعيمي وماجد الشمري، والجزائريين مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني حكام مساعدين، بالإضافة إلى الإماراتي محمد عبيد خادم، القطري خميس المري، المصري محمود عاشور والمغربي حمزة الفارق حكام فيديو مساعدين «الفار».
ويُزوَّد حكام مونديال الأندية بكاميرات مثبتة على أجسادهم ويطبقون قاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت من حراس المرمى، بحسب ما أعلن «الفيفا» الأسبوع الماضي.
وستُثبَّت على أجساد الحكام «كاميرات جزءاً من مرحلة تجريبية، وذلك بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي «إيفاب» المشرف على قوانين اللعبة، بحسب «الفيفا».
وتطبق البطولة القاعدة الجديدة المصدق عليها في الأول من مارس عبر مجلس الاتحاد الدولي، والتي تهدف إلى تقليص الوقت المهدر من حراس المرمى.

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