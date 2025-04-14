الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بحضور خليفة بن طحنون.. زايد بن حمد يتوِّج ستاوت بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

خليفة بن طحنون وزايد بن حمد وسالم القاسمي وفارس خلف المزروعي خلال حضور كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز (وام)
15 ابريل 2025 00:57

أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، توَّج الشيخ ‏زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ‏نائب رئيس ‏مجلس إدارة ‏جمعية ‏الإمارات للخيول ‏العربية، الفارس الفرنسي كيفن ستاوت بالكأس الذهبية لـ «النسخة الـ14» من كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم الرفيعة، التي نظمها واستضافها نادي أبوظبي للفروسية من 10 إلى 13 أبريل الجاري.

أخبار ذات صلة
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز.. عبد الله ومحمد الكربي يتصدران «الدولية»

وأُقيمَت البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة من الشركات التي قدَّمت الرعاية لمنافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين.
واستقطبت البطولة نخبة من الفرسان للتنافس على جوائز تزيد قيمتها على 2.3 مليون درهم.
وأشاد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان بالمستوى الرفيع لتنظيم البطولة، ودورها المهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للفروسية والفعاليات الرياضية، وأثنى على قدرات الفرسان المشاركين فيها.
وفي ختام منافسات فئة النجمتين، توّجت الفارسة البريطانية جورجيا تيم بلقب الجائزة الكبرى، وحلّ الفارس الإماراتي عبدالله محمد المري في المركز الثاني، ونال الفارس الإيرلندي شين برين جائزة المركز الثالث.
وفي منافسات فئة الخمس نجوم، تُوِّج الفارس الإيرلندي سيان أوكونور بالكأس الفضية، وتُوِّج الفارس الفرنسي روجر إيف بوست بالكأس البرونزية، وحلَّ الفارس الإماراتي عبدالله محمد المري في المركز الثامن، والفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري في المركز التاسع.

خليفة بن طحنون
خليفة بن طحنون بن محمد
زايد بن حمد
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
آخر الأخبار
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء القتال العنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لتأجيج الحرب في السودان
15 ابريل 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعلن توسيع «المنطقة العازلة» في غزة
15 ابريل 2025
حاويات ورافعات في ميناء شرقي الصين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر بمفاوضات فورية مع كوريا واليابان والهند
15 ابريل 2025
استهداف أميركي لأحد المواقع الحوثية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» حولت البلاد إلى ساحة صراعات
15 ابريل 2025
كايا كالاس
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو للضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
15 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©