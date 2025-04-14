بحضور خليفة بن طحنون.. زايد بن حمد يتوِّج ستاوت بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، توَّج الشيخ ‏زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ‏نائب رئيس ‏مجلس إدارة ‏جمعية ‏الإمارات للخيول ‏العربية، الفارس الفرنسي كيفن ستاوت بالكأس الذهبية لـ «النسخة الـ14» من كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم الرفيعة، التي نظمها واستضافها نادي أبوظبي للفروسية من 10 إلى 13 أبريل الجاري.

وأُقيمَت البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة من الشركات التي قدَّمت الرعاية لمنافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين.

واستقطبت البطولة نخبة من الفرسان للتنافس على جوائز تزيد قيمتها على 2.3 مليون درهم.

وأشاد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان بالمستوى الرفيع لتنظيم البطولة، ودورها المهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للفروسية والفعاليات الرياضية، وأثنى على قدرات الفرسان المشاركين فيها.

وفي ختام منافسات فئة النجمتين، توّجت الفارسة البريطانية جورجيا تيم بلقب الجائزة الكبرى، وحلّ الفارس الإماراتي عبدالله محمد المري في المركز الثاني، ونال الفارس الإيرلندي شين برين جائزة المركز الثالث.

وفي منافسات فئة الخمس نجوم، تُوِّج الفارس الإيرلندي سيان أوكونور بالكأس الفضية، وتُوِّج الفارس الفرنسي روجر إيف بوست بالكأس البرونزية، وحلَّ الفارس الإماراتي عبدالله محمد المري في المركز الثامن، والفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري في المركز التاسع.