أتلتيكو مدريد يتمسك بالأمل تحت المطر!

مدريد (رويترز)



سجل خوليان ألفاريز هدفين من ضربتي جزاء، ليقود أتلتيكو مدريد إلى الفوز 4-2 على ضيفه ريال بلد الوليد متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على استاد ميتروبوليتانو تحت الأمطار ليحافظ على آماله في سباق التتويج باللقب.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يتذيل بلد الوليد، الذي تجرع خسارته الخامسة توالياً، الترتيب برصيد 16 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان مع تبقي 7 مباريات.

وقال ألفاريز مهاجم أتلتيكو لمنصة دازون «هذه ثلاث نقاط مهمة. علينا مواصلة العمل، نفكر في المباراة القادمة أمام لاس بالماس، علينا أن نرتاح وأن نركز، هذا كل ما في الأمر».

وأضاف «اُتيحت لي بعض الفرص لتسجيل ثلاثية، لكن ما يهم هو أننا تمكنا من تحقيق الفوز، كان الوضع معقداً في مرحلة ما، لكننا تمكنا من الخروج منتصرين».

تقدم بلد الوليد بصورة مفاجئة في الدقيقة 21، عندما نفذ مامادو سيلا ضربة جزاء بهدوء احتُسبت بعد لمسة يد على كليمو لينجليه مدافع أتليتيكو بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ولم يدم التقدم طويلاً، إذ أدرك ألفاريز التعادل بعد أربع دقائق من ضربة جزاء بعد العودة مرة أخرى لتقنية الفيديو، بسبب خطأ من خابي سانشيز على جوليانو سيميوني الذي سجل بدوره ليضع أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 27.

لكن الفريق الزائر باغت أتلتيكو مرة أخرى ليعادل النتيجة في الدقيقة 56، إذ اصطدمت ركلة سانشيز الحرة بكونور جالاجير في الحائط البشري لتخدع الحارس يان أوبلاك وتدخل الشباك، واستعاد أتلتيكو التقدم في الدقيقة 71 من ضربة جزاء أخرى نفذها ألفاريز بنجاح، إثر ارتكاب هنريكي خطأ على ماركوس يورينتي.

وكاد أن يسجل الدولي الأرجنتيني هدفه الثالث لكن الحارس أندري فيريرا تصدى لتسديدته بعدها بثماني دقائق، ولكن البديل ألكسندر سورلوث تابع الكرة المرتدة وأسكنها الشباك ليحسم الفوز بتسديدة من مسافة قريبة.

وقال سانشيز لاعب بلد الوليد «نافسنا بصورة جيدة. كنا نعلم أننا سنعاني، من المؤسف أنهم تمكنوا من العودة، علينا أن نواصل وأن نستمر بهذا الأداء، علينا أن نضع النادي في المكانة التي يستحقها».

وأضاف «يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة وسنقاتل حتى النهاية».