برشلونة يستعيد «النجم المؤقت» أمام دورتموند!

مراد المصري (أبوظبي)



يدخل برشلونة مواجهة بوروسيا دورتموند، الليلة، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بصفوف شبه متكملة، خصوصاً بعد تلقي داني أولمو التصريح الطبي اللازم، للعودة إلى الملاعب، بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ويكمل أولمو مشواره في صفوف «البلوجرانا» وفق تسجيل «مؤقت» في سجلات اتحاد الكرة الإسباني، تم منحه من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، وذلك مع استمرار الخلاف بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» وبرشلونة على اعتماد السجلات المالية للنادي «الكتالوني».

وتدرب لاعب الوسط مع زملائه الأسبوع الماضي، لكنه لم يشارك في مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني، لأن المدرب هانزي فليك فضّل إبقائه في مدينة برشلونة ليتعافى تماماً، ثم حصل على «الضوء الأخضر» بعد تعافيه بشكل دائم ومبكر قليلاً عن الوقت المحدد، حيث تنتهي فترة غيابه التي استمرت لمدة 3 أسابيع بسبب ألم في العضلة المقربة لساقه اليمنى.