رسالة نابولي إلى الإنتر.. «المطاردة مستمرة»



نابولي (رويترز)



حقق نابولي فوزاً سهلاً 3-صفر على ضيفه إمبولي بقيادة «الثنائي» سكوت مكتوميناي وروميلو لوكاكو، ليستمر في مطاردة إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وشعر نابولي بالضغط، بعد فوز الإنتر السهل على كالياري يوم السبت الماضي، إذ كان من شأن أي تعثر أن يجعل اللحاق بحامل اللقب من شبه المستحيلات.

ومع تبقي 6 جولات لنهاية المسابقة الآن، يبتعد نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة عن الإنتر بفارق بثلاث نقاط.

واحتاج نابولي 18 دقيقة لافتتاح التسجيل، إذ قاتل لوكاكو في وسط الملعب، ليستخلص الكرة، قبل أن يمررها إلى مكتوميناي المندفع الذي أطلق تسديدة قوية بدوره من مسافة بعيدة، وارتطمت بالأرض لتغير اتجاهها لتمر من فوق يد ديفيز فاسكيز حارس إمبولي وتسكن الشباك.

وضاعف البلجيكي لوكاكو النتيجة في الدقيقة 56 مستغلاً تمريرة بينية مثالية داخل منطقة الجزاء ليسجل بسهولة لأصحاب الأرض.

وأكمل مكتوميناي ثنائيته في الدقيقة 61، بعد تمريرة حاسمة أخرى من لوكاكو الذي أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليمنى للاعب الأسكتلندي الذي أفلت من الرقابة ليسكنها الشباك بضربة رأس بعد أن ارتدت من العارضة.