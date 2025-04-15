الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رسالة نابولي إلى الإنتر.. «المطاردة مستمرة»

رسالة نابولي إلى الإنتر.. «المطاردة مستمرة»
15 ابريل 2025 09:03

 
نابولي (رويترز)

أخبار ذات صلة
ساسوولو يعود إلى أضواء «الكالشيو»
أتالانتا ينضم إلى «كبار الدوري الإيطالي»


حقق نابولي فوزاً سهلاً 3-صفر على ضيفه إمبولي بقيادة «الثنائي» سكوت مكتوميناي وروميلو لوكاكو، ليستمر في مطاردة إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وشعر نابولي بالضغط، بعد فوز الإنتر السهل على كالياري يوم السبت الماضي، إذ كان من شأن أي تعثر أن يجعل اللحاق بحامل اللقب من شبه المستحيلات.
ومع تبقي 6 جولات لنهاية المسابقة الآن، يبتعد نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة عن الإنتر بفارق بثلاث نقاط.
واحتاج نابولي 18 دقيقة لافتتاح التسجيل، إذ قاتل لوكاكو في وسط الملعب، ليستخلص الكرة، قبل أن يمررها إلى مكتوميناي المندفع الذي أطلق تسديدة قوية بدوره من مسافة بعيدة، وارتطمت بالأرض لتغير اتجاهها لتمر من فوق يد ديفيز فاسكيز حارس إمبولي وتسكن الشباك.
وضاعف البلجيكي لوكاكو النتيجة في الدقيقة 56 مستغلاً تمريرة بينية مثالية داخل منطقة الجزاء ليسجل بسهولة لأصحاب الأرض.
وأكمل مكتوميناي ثنائيته في الدقيقة 61، بعد تمريرة حاسمة أخرى من لوكاكو الذي أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليمنى للاعب الأسكتلندي الذي أفلت من الرقابة ليسكنها الشباك بضربة رأس بعد أن ارتدت من العارضة. 

الدوري الإيطالي
نابولي
إنتر ميلان
إمبولي
لوكاكو
آخر الأخبار
رئيس «الكونكاكاف» يُعارض «مونديال 64 منتخباً»!
الرياضة
رئيس «الكونكاكاف» يُعارض «مونديال 64 منتخباً»!
اليوم 11:41
«دبي لكرة السلة» يرفع رصيده إلى 22 فوزاً
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يرفع رصيده إلى 22 فوزاً
اليوم 11:22
"الأمن السيبراني" يشارك في قمة "جوجل كلاود نكست 2025"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يشارك في قمة "جوجل كلاود نكست 2025"
اليوم 11:22
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء قصف مستشفى في غزة
اليوم 11:13
أميركا تبدأ تحقيقات في واردات العقاقير والرقائق لفرض رسوم جمركية
الأخبار العالمية
أميركا تبدأ تحقيقات في واردات العقاقير والرقائق لفرض رسوم جمركية
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©