رسمياً.. مودريتش «مستثمر ومالك»!

برلين (د ب أ)



أعلن نادي سوانزي سيتي، المنافس في دوري البطولة الإنجليزية «شامبيونشيب»، حصول النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على حصة الأقلية في النادي.

وقال سوانزي، عبر بيان له على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: «يسر النادي الإعلان عن انضمام لوكا مودريتش، الفائز بجائزة (بالون دور) إلى النادي مستثمراً ومشاركاً في الملكية».

وأضاف أن مودريتش هو أكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب في تاريخ ريال مدريد، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وكأس العالم للأندية 6 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 5 مرات.

كما فاز مودريتش بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، وكذلك جائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، وخاض نهائي كأس العالم 2018، وهو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الكرواتي، وشارك في 45 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وهو في عمر 39 عاماً مسجلاً 4 أهداف.

وقال لوكا مودريتش لدى الإعلان الرسمي: «إنها فرصة رائعة لأن سوانزي لديه هوية قوية وقاعدة جماهيرية كبيرة، وطموح المنافسة على أعلى مستوى، واللعب في البطولات الكبرى، أثق بقدرتي على إفادة النادي بخبرتي، هدفي هو دعم النادي بالطرق الإيجابية ومساعدته في بناء مستقبل مثير».

ورغم ذلك لا تعني تلك الصفقة اعتزال النجم الحاصل على الكرة الذهبية عام 2018، ولا تؤثر على مسيرته مع نهاية عقده مع النادي الإسباني هذا الصيف، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سيوقع على عقد جديد مع النادي.

ويحتل سوانزي المركز الثاني عشر في ترتيب «شامبيونشيب»، وهو يبتعد بفارق ثماني نقاط عن المراكز المؤهلة للمباريات الفاصلة للصعود إلى الدوري الممتاز، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم.

ويعكس قرار مودريتش الاستثمار في سوانزي، الاتجاه المتزايد من اللاعبين حيال الأمر، حيث يستثمر زميلاه في الفريق، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور في أندية أخرى.

ويملك مبابي حصة الأغلبية في نادي كان الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في فرنسا، فيما يملك فينيسيوس حصة في نادي ألفيركا، أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال منذ فبراير الماضي.