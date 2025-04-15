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الرياضة

مدرب سان جيرمان يرفض «لغة التعالي»

مدرب سان جيرمان يرفض «لغة التعالي»
15 ابريل 2025 10:04

باريس (د ب أ)

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه لن يخوض المواجهة أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بـ «تعالٍ»، رغم الفوز الكبير ذهاباً.
وحسم سان جيرمان مباراة الذهاب لمصلحته بنتيجة 3-1 على ملعب حديقة الأمراء ليقترب بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي القاري. لكن إنريكي قال في المؤتمر الصحفي للمباراة «الأهداف واضحة للغاية، حل المشاكل التي يشكلها فريق أستون فيلا علينا خلال المباراة، والفوز بها».
وأضاف «في نهاية مباراة الثلاثاء، سيتأهل فريق واحد فقط من الفريقين إلى نصف النهائي، هذا ما يجعل البطولة مثيرة للغاية، لا توجد ثقة مفرطة من جانبنا، بل تصميم على مواجهة المشاكل التي يحاول أستون فيلا التسبب بها لنا».
ونقل الموقع الرسمي لسان جيرمان عن إنريكي قوله «من دواعي سرورنا دائماً اللعب في ملعب ذي تاريخ عريق، لاعبونا معتادون على ذلك، بالنسبة لنا، هذه ليست مشكلة مطلقاً، بل هو مصدر إلهام».
وأضاف «بالطبع لدينا أفضلية بعد مباراة الذهاب، لكن هذا أصبح من الماضي الآن، وغدا علينا أن نثبت أننا نمتلك المستوى اللازم للمنافسة في نصف نهائي هذه البطولة، ومن المرجح أن يتقدم دفاعهم للأمام، ويضغطون لاستعادة الكرة بالقرب من مرمانا، وعلينا أن نرى كيف سنتغلب على ذلك، بالتأكيد المباراة ستكون حماسية ومثيرة للغاية».

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