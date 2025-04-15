فليك: لا مجال لتهاون برشلونة أمام دورتموند



لندن (د ب أ)



قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إنه لا مجال للتهاون في الوقت الذي يبحث فيه فريقه عن حجز مقعده في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رجال المدرب الألماني نجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة 4 - صفر على بوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الثمانية، ويدخل مواجهة الإياب بفارق كبير، كما أنه قدم أداءً رائعاً في مبارياته حتى الآن في عام 2025، ولكن مع وجود تحديات أخرى يواجهها الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع تصدره ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، يبدو فليك عازماً على توجيه كامل تركيزه للمباراة المقبلة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: «نفكر فقط في مباراتنا مع دورتموند، الباقي للمستقبل، لا ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك».

وأضاف: «هناك العديد من الإمكانيات في هذا الفريق، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، اللعب أمام دورتموند على ملعبه في دور الثمانية بدوري الأبطال سيكون صعباً، نحتاج إلى التركيز بنسبة 100%، وأثق في هذا الفريق كثيراً، خضنا العديد من المباريات، من دون تلقي هزيمة، وهو أمر يجب أن نفخر به، لا يمكنني الشكوى بشأن أيٍّ من اللاعبين، هذا الفريق رائع».