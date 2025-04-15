دورتموند يهدد برشلونة بمعجزة «كامب نو»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يخوض دورتموند إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، الثلاثاء، بعد خسارته برباعية ذهاباً في إسبانيا، والعودة في النتيجة مستبعدة للغاية، لكنها حدثت سابقاً في «الشامبيونزليج»، وذلك لمصلحة برشلونة في «الريمونتادا» الشهيرة أمام سان جيرمان، وكانت هزيمة دورتموند في مباراة الإياب هي الـ160 التي يخسر فيها فريق بفارق 4 أهداف أو أكثر في مباراة الذهاب بمرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

ومن بين 159 مباراة سابقة، نجح فريق واحد في التأهل من الإياب، وهو برشلونة أمام سان جيرمان في دور الـ 16 موسم 2016-2017 «خسر 4-0 في مباراة الذهاب، وفاز 6-1 في مباراة الإياب» بملعب «كامب نو»، وإذا لم يكن تجاوز تأخره بأربعة أهداف صعباً بما يكفي، يضطر دورتموند إلى فعل ذلك ضد فريق لم يسبق له الفوز عليه.

فلم يفز دورتموند بأي من مواجهاته الـ 6 السابقة أمام برشلونة، وإذا فشل في الفوز اليوم، تكون هذه أطول سلسلة له دون فوز ضد منافس أوروبي، إلى جانب سلسلة من 7 مباريات متتالية أمام رينجرز الأسكتلندي بين عامي 1966 و1999.

ويعد برشلونة المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى نصف النهائي، وفقاً لإحصائيات شبكة «أوبتا» بنسبة 99.4%، حيث بلغ متوسط أهدافه 3.3 هدف في المباراة الواحدة بموسم 2024-2025، ويملك برشلونة أفضل هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، وهما رافينيا (12 هدفاً) وروبرت ليفاندوفسكي (11)، وشارك البرازيلي في 19 هدفاً في 11 مباراة (12 هدفاً، 7 تمريرات حاسمة)، وربما يصبح ثالث لاعب فقط يصل إلى 20 هدفاً أو أكثر في نسخة واحدة، بعد كريستيانو رونالدو (21 هدفاً في موسم 2013-2014، و20 هدفاً في موسم 2015-2016) وليفاندوفسكي (20 هدفاً في موسم 2019-2020)، ويدخل برشلونة المباراة بأداء استثنائي، حيث لم يخسر منذ سقوطه 2-1 في الدوري أمام أتلتيكو مدريد في 21 ديسمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، خاض برشلونة 24 مباراة من دون خسارة (20 فوزاً و4 تعادلات)، وآخر انتصار له على ليجانيس بالدوري الإسباني، حيث يتصدر «الليجا» بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد، مع تبقي 7 مباريات على نهاية المسابقة، وفي المقابل، لم يكن موسم دورتموند جيداً على الصعيد المحلي، حيث تعادل 2-2 مع بايرن ميونيخ في «الكلاسيكو»، ويحتل المركز الثامن في الدوري الألماني، بفارق 27 نقطة عن البايرن المتصدر، ويحتاج إلى جهد كبير للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وشهدت مباراة الذهاب تعرض دورتموند لأثقل هزيمة له على الإطلاق في مباراة بكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب الخسارة 4-0 أمام أياكس في مرحلة المجموعات 2021-2022، وفاز برشلونة في جميع مبارياته الثلاث أمام الفرق الألمانية في دوري الأبطال هذا الموسم، متغلباً على بايرن ميونيخ (4-1) ودورتموند مرتين (3-2 و4-0)، وإذا فاز برشلونة في المباراة، يصبح أول فريق يفوز خارج أرضه على دورتموند أكثر من مرة في الموسم الأوروبي نفسه.