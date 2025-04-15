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الرياضة

«دبي لكرة السلة» يرفع رصيده إلى 22 فوزاً

«دبي لكرة السلة» يرفع رصيده إلى 22 فوزاً
15 ابريل 2025 11:22

دبي (الاتحاد)

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واصل فريق «دبي لكرة السلة» سلسلة انتصاراته المذهلة بتحقيق الفوز العاشر على التوالي، بعد تفوقه خارج أرضه على فريق «مورنار-بارسكو زلاتو» بنتيجة 83-71 في الجولة الـ27 من دوري ABA، رافعاً رصيده إلى 22 فوزاً مقابل 5 خسائر في موسمه الأول بالدوري، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الفرق المنافسة هذا الموسم.
بهذا الفوز، يواصل دبي لكرة السلة ترسيخ مكانته كأحد أكثر الفرق إثارة وثباتاً في الأداء ضمن الدوري، ومع اقتراب نهاية الموسم المنتظم، يظل الفريق مركزاً على هدفه في إنهاء الموسم بين الثلاثة الأوائل.
ويستعد الفريق لمواجهة سبليت الكرواتي في أولى مبارياته على أرضه هذا الشهر، والتي ستُقام يوم 20 أبريل الجاري في «كوكاكولا أرينا» في دبي.

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